Anđa Marić prisjetila se kako je reagirala kad je dobila tešku dijagnozu: ''Osjećala sam se jako ljuto, kao da je cijeli svijet protiv mene''

Sanja Doležal u In magazinu je ugostila Anđu Marić. Pjevačicu koja je svoju hrabru stranu još jednom pokazala u borbi s bolešću. Otkrila je tko ju je naučio da na lice uvijek razvuče osmijeh, u kakvom je danas odnosu sa sinom te zašto se na početku glazbene karijere prijavila na izbor za Miss Hrvatske.

Pjevačica, majka, blogerica, hrabra žena, bivša misica Anđa Marić u razgovoru s našom voditeljicom Sanjom Doležal otkrila je u kojoj se od tih uloga osjeća baš kao prava ona.

"U svima, kao da su te neke uloge, neki identiteti koji podsjećaju i izlazimo iz njih stalno. Ja sam sve to", rekla je Marić.

Usprkos dijagnozama i bolestima kad su liječnici rekli samo kolica, ona svaki dan nameće neke male izazove, a velike pobjede.

"Ja nisam mogla zamisliti da ću moći hodati po ovakvim neravnostima jer ja nikad nemam jasnu sliku. Uvijek mi se vrti malo i donedavno sam imala baš jake vrtoglavice, ali naučila sam živjeti s tim. Sad imam novu ortozu – zahvaljujući njoj se osjećam sigurno i mogla sam do ovdje došetati. To je za mene bilo science fiction prošle godine. Znaš zašto ljudi vole očajavati i biti žrtve? Jer kad kukaš tebi se pale isti centri u mozgu oni koji ti daju dopamin nagradu. Zapravo ti imaš mini injekcije ugode svaki put kada se šlagiraš sa svojim očajem", objasnila je.

Prije deset godina Anđa je dobila tešku dijagnozu kao mlada žena. Ispričala je kako se osjećala u tom trenutku.

"Osjećala sam se jako ljuto. Osjećala sam se kao da je cijeli svijet protiv mene. Tad sam bila u razvodu u bitki za skrbništvo nad svojim sinom".

Otkrila je i kako je sav taj stres zapravo bio okidač jer je u braku bilo jako ružnih trenutaka, ali i zlostavljanja.

"Ta emocionalna izdaja, to je mene uništilo, ali sam se osjećala tada kao da me i moje tijelo izdalo. Osjećala sam se potpuno napušteno.

No i nakon svega toga, ona ne skida osmijeh sa svoga lica.

''Ja sam to naučila od svojih roditelja, oni oboje nisu imali lagan život, ali su bili radosni. Nekako su drugačije gledali. Prije nekoliko godina mi je umrla mama i uvijek sam se divila tati kako je uspio naći radost života nakon toga", ispričala je Anđa.

Na izbor za miss prijavila se iz drugog razloga – kako bi promovirala bend.

"Da, nitko nije htio izdati naš bend Fler. Ja sam već bila manekenka, diskografi su me gledali i rekli - ne, nećemo ulagati u ovu ženu, a ona će se sutra udati za nekog nogometaša i ode nam investicija. Međutim ja sam u Slavoniji i Baranji pobijedila, Hrvati su ušli treći na Svjetskom prvenstvu, svi su kupili taj Večernji gdje sam izašla i tako je krenula moja karijera", prisjetila se tog događaja kroz smijeh.

Uspješna karijera je stala kada se naglo i iznenada zaljubila. Nakon tri mjeseca veze je odlučila otići u Ljubljanu.

"Tri i pol godine smo mi bili cura i dečko. On je s nama napravio cijelu turneju po Hrvatskoj. Let 3 se sjeća mog muža, a ja sam im rekla -zašto se tad nismo riješili Slovenca, kako bi mi bio bolji život, ali super smo se zabavili. I onu cijelu turneju smo napravili i on je bio tamo na svim tim koncertima", rekla je.

Otkriva i u kakvim je odnosima sa sinom Gašpertom koji ima 19 godina.

"Pa u genijalnim. On mi je snimatelj i montažer, jako lijepi odnos imamo i otvoren. Stalno mu se ispričavam zato što sam ja žena s kratkim fitiljem i stalno se derem. 'Gdje mi je šlapa, gdje mi je ovo', a onda mi on kaže 'A ma daj se smiri, sve ti je ovdje'. Tako me smiri i onda ja kažem 'oprosti ako sam nervozna' u tom smislu znaš", ispričala je zajedničke anegdote.

Pokazala je i svoje tetovaže te objasnila njihovo značenje.

"Žarulja znači 'njiši se' – ja sam hodala ko robokap od straha kad imaš neku neurološku bolest, tijelo se pokoči i strah te da ne padneš i gubiš onu svoju elastičnost. Ovo je 'interesting point of you' sve je samo zanimljiva točka gledišta, život nije ozbiljan. I ovo je pitanje, točnije upitnik koji me podsjeća da uvijek moram biti u pitanju. Meni se desi neko 'sranje' i onda ja kažem 'tko zna zašto je ovo dobro za mene, iako ja to još ne vidim'. I tu je clarity što znači jasnoća – to je kad sam skužila 2016. da ja neću biti zauvijek bolesna", objašnjava.

Voli prirodu i hodati bosa, iako je to poprilično teško.

"Isto kao što svaki električni kabel treba uzemljenje tako i mi trebamo uzemljenje. I Nikola Tesla je govorio o tome. Ljudi su najzdraviji ljeti jer diraju zemlju, hodaju bosi", zaključila je za kraj.

