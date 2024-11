Bivši član One Directiona na prvom koncertu svoje turneje rasplakao fanove porukom posvećenom pokojnom kolegi

Zayn Malik započeo je koncert u Leedsu dirljivom porukom svom pokojnom kolegi Liamu Payneu.

Nekadašnji pjevač grupe One Direction Zayn Malik započeo je svoju dugoočekivanu turneju "Stairway To The Sky Tour", kojom promovira album "Room Under the Stairs" koncertom u Leedsu.

Turneja po Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama je trebala započeti 23. listopada u San Franciscu, ali je Malik zbog smrti bivšeg kolege iz benda Liama Paynea odgodio prve datume za siječanj 2025. godine. Poslije toga, uslijedila je odgoda dva koncerta u Edinburgu, koja su se trebala održati 20. i 21. studenoga, a strpljivi fanovi ubrzo su shvatili kako je Zayn odgodio kako bi prisustvovao Liamovom posljednjem ispraćaju, koji se održao 20. studenoga.

Zaynov prvi koncert na ovoj turneji otvoren je dirljivom posvetom Liamu uz njegovo ime, godinu rođenja i smrti, natpisom "Volim te brate" i crvenim srcem.

Malik je bio prvi član koji je napustio grupu 2015., citirajući nagomilani stres, a One Direction je završio svoje zajedničko djelovanje početkom 2016. godine. Svoje prvo okupljanje poslije "hiatusa" članovi benda imali su upravo na Liamovoj sahrani.

Pretužne prizore s pogreba tragično preminulog glazbenika, pogledajte OVDJE.

Sve o smrti Liama Paynea pronađite OVDJE.

Priču o svjetskom fenomenu One Direction, osnovanom u britanskom X Factoru, pročitajte OVDJE.

