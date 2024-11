Pogledajte snimku trenutka kad se Brad Pitt "onesvijestio", prizori se dijele na društvenim mrežama

Idućeg ljeta u kina bi trebao stići novi spektakl - film Josepha Kosinskog o vozačima Formule 1 s glumačkom ekipom s Bradom Pittom na čelu. Film se snima već nekoliko godina, a cijeloj ekipi pomaže organizacijski tim Formule 1, svi vozači i fanovi ovog sporta.

Ovih dana F1 cirkus se nalazi u Las Vegasu, o čemu više možete pratiti na Gol.hr-u (OVDJE), a tamo se našla i produkcijska ekipa zasad neimenovanog filma. Pitt i njegov dvojnik su snimili scenu u kojoj se njihov lik Sonny Hayes sudari u bolidu APX GP, nakon čega izlazi iz vozila i pada u nesvijest.

Scena snimanja pada dvojnika se može pogledati na X-u.

O svom "stanju" na X-u se oglasio i profil Sonnyja Hayesa u kojem je napisao kako su ga pregledali liječnici i da nakon konzultacija neće sudjelovati na utrci.

After my qualifying incident, I was checked overnight by the medics. I am doing sore but okay.



Under medical advice, I will not be participating in tonight’s #LasVegasGP. I wish Joshua and the rest of the team good luck for the race.#F1 #Formula1 #APXGP #SonnyHayes pic.twitter.com/cLNvVDcxRt