Gdje je pošlo po krivu za bivšu dječju zvijezdu? Nema šanse da ga danas prepoznate: "Nevjerojatno je što sam još uvijek živ!''

Edward Furlong u rijetkom intervjuu za medije je otkrio sve o svom korištenju narkotika u mlađim danima.

Početkom devedesetih, Edward Furlong je bio nadolazeća zvijezda. I prije nego je napunio 20 godina, glumio je Johna Connora u filmskom spektaklu "Terminator 2", što mu je kasnije donijelo uloge u filmovima "American History X", "Little Odessa", "Before and After", "American Heart" i "Pet Sematary Two".

U doba svojih najvećih uspjeha, Furlong je kao 16-godišnjak ušao u vezu s 29-godišnjom tutoricom Jacqueline Domac, što je zgrožavalo njegovu obitelj i kolege. Ona će kasnije sama priznati njegovoj obitelji da zna kakvu moć ima nad Furlongom, a unatoč naporima, nisu ih uspjeli razvrgnuti.

Ova toksična veza bila je početak njegove ovisnosti o narkoticima i alkoholu, koja je izašla na vidjelo poslije raskida veze. Unatoč tvrdnjama kako se rastaju u dobrim odnosima, Domac je poslala Furlongu tužbu za nasilje u vezi i tražila udio u njegovoj imovini kao odštetu. Sve što se događalo tijekom, ali i kao posljedica te veze, utjecalo je na njegovu budućnost, buduće ljubavne veze i poslovne prilike.

Više o toksičnoj vezi Edwarda Furlonga i Jacqueline Domac pročitajte OVDJE.

Furlong je dao rijedak intervju za Daily Mail, u kojem se prisjetio koliko se šokirao kada je saznao da je odabran za "Terminator 2", ali i istražio uzroke svog pada.

"Kad se osvrnem na to, pomislim: "Wow, to je prilično ludo." Kada sam bio mlađi, bio sam poprilično ambiciozan i nekako sam to uspio ostvariti u svom životu", izjavio je Furlong, dodajući kako je to bio prvi puta da je vidio kako je to snimati film.

Kako to obično biva, brza slava donijela je i neželjene posljedice, a sve je počelo s marihuanom, alkoholom i gljivama, da bi u dvadesetima bio na kokainu i heroinu, otkrivši kako je to praktički bio neprekinuti krug: "Nikad nisam bio normalan tinejdžer. Imao sam veoma nenormalan život i bio sam podređen za to (ovisnost, op.a.). Na čudan način, nisam osjećao da se uklapam."

Kada je 2013. bio primoran ići na rehabilitaciju nakon što je dobio zabranu prilaska bivšoj partnerici, Furlong se ni tamo nije mogao riješiti ovisnosti. Štoviše, priznao je kako se i tamo drogirao.

"Pred kraj sam uzimao ogromne količine heroina, meta i stalno pušio DMT. Tako sam živio cijeli dan", otkrio je Furlong. "Nevjerojatno je da sam još uvijek živ – bilo je nekoliko bliskih susreta sa smrću. Definitivno sam imao predoziranja, ali to je taj začarani krug, znaš."

Uhićenje 2016., kada je ujedno izvrijeđao policajca, bio je njegov poziv za buđenje. Njegova kazna bi bila 36 mjeseci uvjetne zatvorske kazne ako ne uspije proći šest mjeseci rehabilitacije. Od tog dana, Furlong je trijezan - poboljšao je odnos sa sinom Ethanom, pomirio se s Monicom Keenom, koja je 2013. podnijela zahtjev za zabranom prilaska zbog nasilja u vezi, više cijeni sebe i ne brine se zašto ne pamti što se dogodilo večer prije.

"To je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi", dodao je Furlong. Ipak, još 2006. je priznao koja mu je bila najveća greška u životu: "Da mogu vratiti vrijeme i izbrisati tu vezu, učinio bih to. Problem je što mi nitko nije rekao da to nije dobro za mene."

Još jedna bivša dječja zvijezda ima opet konce u svojim rukama nakon brojnih sukoba sa zakonom. Kako danas izgleda Lindsay Lohan, pogledajte OVDJE.

Kako danas izgleda Steve Urkel, pogledajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Nekad i sad Znate li tko je ovo? Bio je omiljeno lice s malih ekrana, a zbog pomalo zapuštenog imidža danas ga nije lako prepoznati

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Svi su gledali u ovu brinetu na Cvjetnom, a malo tko zna da je ona nećakinja našeg proslavljenog nogometaša!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Ovi poznati Hrvati ne boje se zime, pogledajte tko je sve prošetao zagrebačkom špicom!