Vidite li zašto je internet oduševljen maestralnim povratkom Lindsay Lohan u filmsku industriju?

U ponedjeljak je održana premijera novog filma Lindsay Lohan, a fanovi ne prestaju komentirati koliko se promijenila u odnosu na neke ranije godine.

U ponedjeljak je u New Yorku održana premijera Netflixova filma "Naša mala tajna" (Our Little Secret), čija je glavna zvijezda Lindsay Lohan.

38-godišnja glumica sve više se vraća u filmsku industriju, a fanovi će se složiti kako izgleda mlađe nego što je izgledala prije deset godina. Uz glamuroznu šminku, čije su boje komplementirale njezinu licu i tenu, obožavatelji na X-u bilisu brzi u komentiranju kako Lohan izgleda puno drugačije od vremena kada je svako toliko boravila na rehabilitacijama i imala problema sa zakonom.

"Opsjednuta sam Lindsaynim sjajem!", "Želim kirurga koji je radio na licu Lindsay Lohan, izgleda fantastično", "Želim piti ono što Lindsay Lohan pije", "Lindsay Lohan ima najbolji povratak u povijesti nakon karijere za koju se mislilo da je uništena", "Zasjala je sinoć", "Kako je još uvijek mlada?", "S obzirom na to koliko joj je bio poljuljan život, još uvijek izgleda jako dobro!", pišu komentatori na X-u.

Kako je izgledala na premijeri filma i kako je izgledala nekada, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Svoj odgovor na to imali su i estetski stručnjaci, a više o tome pročitajte OVDJE.

