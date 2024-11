Nikad iskrenija Nina Badrić o trnovitom putu koji je prošla u svojoj karijeri: "Kad se sada sjetim prođu me trnci..."

Nina Badrić otvorila je dušu uoči velikog koncerta u zagrebačkoj Areni. Osvrnula se na svoju karijeru čiji put nije bio nimalo lak, a obožavateljima se posebno zahvalila.

Naša pjevačica Nina Badrić večeras nastupa u Areni Zagreb, a dan uoči koncerta se osvrnula na trnovit put koji je prošla u svojoj karijeri te se iskreno zahvalila obožavateljima.

"Ovako je sve počelo! Napisao je davne 90-te godine Rajko Dujmić I da... prvi profi ugovor je bio potpisan baš s njim i Hourom. Ne znam šta su tada čuli ili vidjeli u toj nepoznatoj djevojci, ali sve što je Rajko tada rekao brzo je postala moja stvarnost", započela je Nina.

"Ona mala djevojčica do danas nije skinula osmijeh sa lica samo u inat životu!!! Bilo je tu svega... nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedio ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignoriranja, prešućivanja. Koliko sam samo nepravde podnijela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti riječ. Kad se sada sjetim prođu me trnci od kuda mi tada 'muda' da se tako sama 'bacim na glavu' pa kud puklo", nastavila je.

"Al' ja sam oduvijek bila ona ista cura iz centra Zagreba samo s jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru. Kad pogledam iza sebe u svih ovih 30 godina moje karijere mogu samo reći da je proletjelo za tren! I da je vrijedilo svega!! Živim najbolji posao na svijetu jer muzika ozdravljuje i liječi, a sutra želim da u Areni slavimo život. Da otpjevamo one neke pjesme koje su vam postale drage i da vam utisnem malo radosti u srce. Čekam vas sa istim ovim osmijehom koji nitko nije uspio skinuti sa mog lica sve ove godine! I da... hvala vam za sve ove godine i volim vas beskrajno", zaključila je Nina uz galeriju fotografija na kojima možemo vidjeti kako je izgledala na počecima karijere, ali i u djetinjstvu.

Nina je također uoči Arene otkrila je svoju pjesmu dizalicu u kišnim danima, a više o tome pisali smo OVDJE.

OVDJE pročitajte što je Nina još sve rekla uoči koncerta u Areni Zagreb.

