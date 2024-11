Shrvana djevojka Liama Paynea viđena je kako sama šeta ulicom, lice bez trunke šminke otkrivalo je veliku tugu: "Ovo me je slomilo..."

Posljednja djevojka Liama Paynea, influencerica Kate Cassidy, nakon tragične smrti pjevača prolazi kroz vrlo težak period.

Sada je viđena na ulicama Londona u opuštenom izdanju koje se sastojalo od dugačkog bijelog kaputa i smeđe trenerke. Kosu je zavezala u punđu, a na licu nije imala ni trunke šminke.

Mnogi fanovi u komentarima su primijetili koliko je Kate iscrpljena te se infuencerica u jednom trenutku zaputila u obližnju pekaru kako bi kupila kroasan koji je pojela sama za stolom, a takvi prizori rastužili su mnoge korisnike društvenih mreža.

"Ne mogu zamisliti kroz što prolazi... Ne želim takvu bol nikome", "Njezino sjedenje u samoći slomilo je nešto u meni. Voljela bih da mogu samo sjesti kraj nje", "Moje srce je slomljeno zbog nje", "Vidi se tuga i praznina u njenim očima", samo su neki od komentara.

