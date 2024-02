Saša Lozar progovorio o svojoj 16-godišnjoj kćeri: ''Ona je od malih nogu naviknuta na tatu u medijima, njoj je to normalno''

Saša Lozar bio je gost u posljlednjoj emisiji Zdravlje na kvadrat.

Radijski voditelj i glazbenik rado je pristao biti gost u emisiji Zdravlje na kvadrat, gdje je otkrio pokoji detalj o sebi koji nismo znali.

Saša Lozar visok je 197 centimetara i ima 44 godine.

''Zanimljivo je da kad sam bio mali, bio sam baš mali i imao sam od 15 do 20 kg viška'', otkriva.

Danas je otac 16-godišnje kćeri.

Evo što kaže o govoru mržnje na društvenim mrežama.

''Znaš što! Budimo realni. Danas ti to ne možeš više zabraniti. Danas ti više djeci vrlo teško, ne znam kako to objasniti, a da ne ispadnem nekakav bolji ili lošiji roditelj, ti klince kad nisu doma možeš jako teško kontrolirati. Poanta je da u zajedničkom kontaktu, tijekom vremena koje boravite zajedno, pokušavaš ne nametnuti, već predstaviti neke svoje vrijednosti. Nekako nametnuti svoju kulturu, svoj odgoj'', kaže.

Kako se kći nosi s tim što ima popularnog tatu?

''Ma okej. Sad pričamo kao da sam ne znam što. Ona je od malih nogu naviknuta na tatu da je u medijima i već je njoj to više-manje normalno. Njezini frendovi to isto podupiru. Ja sam njima kul lik'', priča Saša.

I plešu na 365?

''365 je vječna pjesma, tako da se uvijek refreša generacijski'', dodao je Saša, koji osim što slobodno vrijeme provodi u teretani, aktivno se počeo baviti i trčanjem.

''Nisu to nekakve luđačke udaljenosti, ali evo istrčao sam Zagrebački cener. Bilo je super ljudi, i to je stvarno bilo genijalno. Kad bih naletio da ljudi navijaju, to je bilo predobro. I 10 km nije malo. To je bilo neke 52 minute. Jako sam zadovoljan i to me sad nekako drži i dalje'', govori Saša.

Što voli od prehrane?

''Da ne muljam sad. Stvarno pazim na prehranu koliko mogu. Ja se ne mogu ograničiti na vaganje hrane, na kalorijski suficit, deficit, na računanje. Ja niti imam vremena za to, a ako mi se nešto jede, ja ću to pojesti. Ali definitivno pazim da to nije svaki dan nekakva masna hrana, da smanjim neke stvari koje debljaju'', priča Saša.

''Pokušavam se truditi da bude više-manje zdrava prehrana'', dodaje.

Osvrnuo se i na svoje zdravlje u posljednje vrijeme.

''Meni ti je CRP bio malo povišen u zadnje vrijeme pa me je to baš brinulo. Nalazi su više-manje u redu, što me čudi jer se već od 12. mjeseca ne mogu sastaviti s nekim imunitetom. Stalno vučem neke temperature, prehlade'', kaže.

Koje su mu mane, a koje vrline?

''Ajoj, to ne znam. O svojim manama znam, ali ih baš ne mogu tako prikriti, jer što sam stariji, to znam biti manje tolerantan i više nervozan. Podložan, recimo, vanjskim utjecajima i stresu. O vrlinama govore drugi, to drugi vide. A kad bih ja vidio svoje vrline, to više nisu vrline, nego ego'', priznao je.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu.

