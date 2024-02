Ksenija Urličić progovorila o nezgodnim zdravstvenim situacijama u kojima se našla: ''U zadnji sam trenutak izbjegla moždani udar''

Ksenija Urličić bila je gošća zadnje emisije Zdravlje na kvadrat.

Ksenija Urličić rado je pristala gostovati u našoj gledanoj emisiji Zdravlje na kvadrat gdje je s našim voditeljem pričala o svojim životnim navikama.

''Vrlo dobro sam. Znate ja sam vam od onih osoba za koje se može reći – ako je sreća u zadnji trenutak izbjeći nesreću, onda sam vam ja vrlo sretna osoba, jer se meni puno, puno puta dogodilo u mom životu da sam u zadnji trenutak izbjegla ono najgore.”, govori Ksenija koja obožava glazbu.

''Poznato je da glazba smiruje dušu, da vas oplemenjuje, da spaja ljude, dakle glazba je univerzalno dobro'', kaže Ksenija.

A kakvo je njezino zdravlje?

''Pa zdravlje mi je sad relativno dobro obzirom na moju dob koja je već vrlo visoka. Ja sam u onoj zadnjoj, najzadnjijoj fazi života. Naime, ova prošla godina, ja uvijek kažem ne ponovila se. Imala sam vrlo nezgodnih situacija. U zadnji trenutak sam izbjegla moždani udar. Ja sam iz čistog zdravlja najedanput se našla hospitalizirana, na hitnoj operaciji. Ja sam upravo u toku javno zdravstveno preventivne akcije, preventive moždanog udara u žena. Dakle, taj moždani udar uglavnom napada žene. Kažem tihi ubojica. Vi mislite da vam je sve uredu i najedanput se nađete u toj situaciji'', priča Ksenija.

Ksenija je radila jedan od najtežih poslova, a to je televizijski posao koji je nevjerojatno stresan iz dana u dan.

''Je, je, slažem se!'', kaže Ksenija.

Kako je prolazila kroz sve to?

''Pa gledajte, bila sam puno mlađa. Bila sam zaista zaljubljenik u svoj posao i uspjela sam stvoriti jednu sjajnu ekipu. Dakle okružila sam se zaljubljenicima u svoj posao kakva sam zapravo i ja sama bila'', priča.

Ksenija je prošle godine rješavala još jednu situaciju.

''Ja sam vam prošle godine, budući da sam često u svom vrtu, puno radim u vrtu, posvetila sam se ružama pogotovo, tako u svom radu i ushitu vrlo ružno sam pala, tako da sam imala i frakturu kralješka. Međutim, i to je dobro prošlo, tako da nije bilo nikakve intervencije već samo jedan steznik, jedna ortoza takozvana. I to je nakon par mjeseci prošlo'', ispričala je.

''Duša zrije poput voća. i onda dođete u jednu mirnu fazu, jednu mirnu luku i naravno da osjećate stahovitu potrebu za mirom'', kaže Ksenija koja ima veliku obitelj.

''Imam šest unuka i šest praunuka. Uvijek je veselo'', otkrila je.

Ima li potrebu biti sama?

''Ja baš ne. Volim biti u miru doma. Recimo kad nemam nikakve obveze pa da mogu onako neformalno u nekoj trenirci, da mogu napraviti neke stvari koje mene vesele. Recimo veseli me i nešto lijepo skuhati, prirediti. To me jako opušta'', kaže.

Što voli jesti?

''Ono što ja volim jesti to me je skoro koštalo života, a to je jako začinjena i jako masna hrana. Nisam nikad bila sklona debljanju i mogla sam si to na neki način priuštiti. Najviše volim, recimo, sendviče obožavam. Ja bih mogla živjeti na sendvičima. Juhe, uvijek sam govorila i kasnije, a ne samo svojoj mami, ja jedem juhu samo kad sam bolesna. Danas se to promijenilo. Sad kao jedna starija, ozbiljna osoba jako volim fine juhe. Inače nisam izbirljiva općenito. Ne jedem previše slatkog. Zapravo i ne bih smjela jer imam još jednu, da se pohvalim, bolest, a to je dijabetes dva'', kaže.

Dok je Ksenija radila na televizji, tad nije bilo botoksa, filera. Što kaže na ove mlade dame, voditeljice, većina njih to čini redovito?

''Ma grozim se toga!'', priznala je.

Što kaže na ove silne napade putem društvenih mreža? Prema nekim istraživanjima, svaka druga mlada osoba trpi nekakav mobing ili napad na društvenim mrežama.

''Mislim da je to isto bolesno! Grozno! To je ona negativna strana društvenih mreža i uopće ove moderne tehnologije'', zaključila je.

Kako se vratiti, ako se treba vratiti, na stare postavke, da dođemo u nekakva vremena koja su, recimo to tako, pristojna?

''Mislim da je to nemoguće. Takav povratak je nemoguć! Ova tehnologija je otišla dalje, sve se promijenilo. Generacije su se promijenile, kriteriji su se promijenili, parametri ljepote, odnosa, sve je to drugačije'', smatra Ksenija koju zovu majkom Dore.

''Da! Najviše volim kad mi kažu majka Dore! Ivica Propadalo tata'', kaže.

Što očekuje od ove Dore?

''Pa od ove Dore očekujem, sad vidim da je favorit već tu. To je onaj mali Baby Lasagna. Ne znam, vidjet ćemo. Samo znam sigurno da ove godine, ipak, LET 3 neće pobijediti. Znam za neke da neće, ali neću ih imenovati da se ne uvrijede'', kaže Ksenija koja je na kraju razgovora nahvalila našeg voditelja.

''Meni se čini da ste vi kao negdje iz moje generacije po nekakvom stilu, po outfitu. Vi ste vrlo pristojni, vrlo elokventni, decentni. Dakle sve ono što je krasilo moju generaciju. I mislim da biste mogli biti uzor mnogim voditeljima!'', zaključila je Ksenija.

Voditelj i Ksenija ovaj su razgovor završili jednim zagrljajem.

