Naš voditelj danas ne može biti ponosniji na sebe, no nije imao lak put do uspjeha: "Kao napušteno dijete imao sam sve uvjete biti nitko i ništa"

Dalibor Bosančić ispričao nam je kako je tekla njegova karijera i zašto je danas posebno ponosan na emisiju "Zdravlje na kvadrat" koju uređuje i vodi.

Voditelj i urednik emisije "Zdravlje na kvadrat" Dalibor Bosančić iza sebe ima bogato dugogodišnje iskustvo u medijima te više od četrdeset projekata i nekoliko tisuća reportaža.

U novoj epizodi emisije, koja će biti prikazana u nedjelju na Novoj TV, ugostio je legendarnu televizijsku voditeljicu i urednicu Kseniju Urlićić, koja ga je ovom prilikom i nahvalila.

"Meni se čini kao da ste vi iz moje generacije, po nekakvom stilu, po outfitu. Vi ste vrlo pristojni, vrlo elokventni, decentni, dakle sve ono što je krasilo moju generaciju. I mislim da biste mogli biti uzor mnogim voditeljima", rekla je Ksenija Daliboru u videu koji možete pogledati u prilogu, nakon čega su se i zagrlili.

Bosančić se na Ksenijine lijepe riječi osvrnuo i u razgovoru za naš portal.

"Kao mali redovito sam gledao TV Zagreb, upijao sve ono što su radili Oliver Mlakar, Saša Zalepugin, Jasmina Nikić, Željka Fatorini, Helga Vlahović, Ksenija Urličić, i sanjao kako bih, jednoga dana, želio biti na ekranu isti kao oni! Nakon riječi gospođe Urličić, čini se, kako mi se želja ostvarila. Kada legendarna tv urednica i voditeljica, koja je stvarala televiziju, izgovori tako nešto, srce udara kao ludo. Golemi je to kompliment, kako za moj rad, tako i za Novu TV koja me je odabrala u svoj tim", ponosno nam je rekao.

Dalibor je progovorio i o svojoj karijeri, tijekom koje se morao puno dokazivati da bi došao do ovoga što je danas.

"U prošlosti, puno truda, dokazivanja sebi i drugima da ja to mogu. Danas nemam potrebu dokazivati se niti sebi, niti drugima, jer znam tko sam i što sam sve napravio! Ponosan, jer sam empatičan, a u toj svojoj empatičnosti uspio sam pomoći i drugima te gradio sebe kao čovjeka. Zadovoljan poslom jesam, iako, a to se često vidi po mojim objavama na Instagram profilu tražim mir, tišinu, bijeg u prirodu", zadovoljno je poručio.

Progovorio je i o svojem teškom djetinjstvu, zbog čega je još ponosniji na sve što je ostvario.

"Da ne bude patetike, jer je ne želim! Nisam birao doći na ovaj svijet. Napravili su me, ali očigledno nisam bio dio životnog puta ni oca ni majke. Ponosan da, i podignute glave koračam kroz svijet, jer sam imao sve uvjete biti 'nitko i ništa' kao napušteno dijete. I u inat svim batinama koje sam dobivao, seljenjima od obitelji do obitelji, fizičkim zlostavljanjima, i svima koji su mi govorili da sam jadan, rekao sam: Ja hoću, moram i mogu! Danas sam tu gdje sam", priča Dalibor.

Otkrio nam je i tko mu je najveća podrška u životu i karijeri.

"Dalibor! Nećak koji je po meni dobio ime i kojeg obožavam. Hvala mom bratu i šogorici što je dobio ime po meni. Uz njega moja ekipa s kojom radim i ne mogu bez njih: Frano, Ana, Maja, Borna, Branimir, Dora! Volim te ljude!" istaknuo je.

Osim što je urednik i voditelj "Zdravlja na kvadrat", Dalibor i sam vodi zdrav život, odakle se i rodila ideja o emisiji, a ima i neke korisne savjete za sve naše čitatelje.

"Ponuda je stigla, a na meni je bilo da osmislim koncept emisije. Ako postolar treba kao primjer nositi dobre cipele, frizerka imati dobru frizuru, onda i ja kao promotor zdravlja i zdravog života trebam vježbati, zdravo se hraniti, skrbiti o svom zdravlju. A savjet za čitatelje je jednostavan! Želite nešto, recimo izgubiti kilograme, idite korak po korak! Nemojte se odjednom odreći svega i mučiti svoje tijelo. Za početak izbacite recimo kruh iz jelovnika. Kada se naviknete jesti bez kruha, izbacite šećere...i tako redom. Rezultati će doći, ne preko noći, ali doći će", poručuje.

Vrlo je popularan i na Instagramu, gdje ga prati više od 100 tisuća ljudi, no ne doživljava se kao influencer.

"Hvala na komplimentu, ali ja to ne doživljavam kao popularnost, iako me pitaju 'jesi li ti infuencer?'. Ne ljudi, nisam, niti želim biti! Običan sam, napišem story, tipično novinarski, rekli bi u glavu! Ljudima se to dopada. Dopada im se, vjerujem, iskrenost jer kad sam tužan, napišem tužan sam. Kad sam željan ljubavi, napišem nedostaje mi ljubavi. Da ne naljutim nekoga, ali većina ljudi na Instagramu glumata i predstavljaju se za ono što zapravo nisu", objašnjava.

Dalibor je u Zdravlju na kvadrat ugostio brojne poznate Hrvate iz različitih sfera djelovanja, a evo kako mu uspijeva sa svakim od njih voditi opušteni razgovor pred kamerama.

"Jednostavno! Budem samo ono što jesam! Prirodan, smiren, opušten, i smatram da smo ravnopravni sugovornici. Ne doživljavam nikoga kao autoritet, ali ga cijenim u poslu kojim se bavi. Svjestan sam činjenice da su to ljudi kao i ja! Ni sam ne znam koliko mi se puta dogodilo, da mi nakon gašenja kamera sugovornici kažu kako su bili opušteni te da imaju dojam kao da su s dugogodišnjim prijateljem na kavi. Izgovore nešto što nisu ni pomislili da bi rekli javno. Rijetko se tko naljuti, ali bilo je i toga. No nikoga ne silim da izgovori ono što ne želi", kaže.

Upitali smo ga i koga bi volio ugostiti u emisiji da može odabrati bilo koga.

"Miley Cyrus! Godi mi njezina energija koju odašilje, stavovi, iskrenost, ne glumatanje! Žena lavica!" otkrio nam je Dalibor.

Na kraju je s nama podijelio neke svoje planove za budućnost.

"Da se iščitati s mog Instagram profila, ako ga pozorno pogledate, a ponekad to izgovorim u emisiji. Vidim sebe, kroz neko vrijeme, na selu, negdje na planini u maloj kućici. Uzgajao bih koze, ovce, kokoši.... Sijao vrt, kopao, radio po zemlji. Sretan sam kad čeprkam po zemlji. To ide s godinama. Duša traži mir", zaključio je Bosančić.

"Zdravlje na kvadrat" gledajte svake nedjelje u jutarnjem terminu na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.