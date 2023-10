Mario Petreković uskočio je u ulogu fango terapeuta, a za In magazin otkrio je što je to točno!

Mario Petreković u novom filmu ''Sedmo nebo'' postao je fango terapeut. Samo za kamere In magazina otkrio je što je to i kakve moći ima.

O mogućnosti transformacije Marija Petrekovića malotko ne zna, a svoje najnovije lice pokazao je u novom filmu ''Sedmo nebo'', u kojem glumi fango terapeuta. Što je fango, a što terapija u ovom slučaju te zašto mu je ova uloga otvorila ''mala'' vrata Hollywooda, Mario je povjerio Sanji Jurković.

''Biti ili ne biti, pitanje je… Ček, samo malo… Aha, sad! Okej, dobro. Biti ili ne biti, pitanje je sad! Ili nikad! Ne, ne, to je već improvizacija, kak' sam glup'', govori Petreković.

I sad ovako zamislite svaki dan snimanja na setu. Jasna Nanut, redateljica Sedmog Neba, u kojem Mario tumači jednu od uloga, s njim je, kaže, imala pune ruke posla.

''Nisam još pogledao film, ali lagala me da je sve u redu i da je dobro. Naravno da moje ideje nijedna nije bila prihvaćena, možda i bolje, rekla je Jasna da ćemo to u nekom drugom filmu.''

A Jasnu je, zabunom, zvao Vesna.

''Vesna, da. Jasna je inače uvijek Vesna. I dan danas je zovem Vesna, to je jedno umjetničko ime. Suludo mi je zvati režiserku na setu Jasna, jer onda je svi znaju, onda kažem Vesna i onda zna da je ja zovem, da je trebam. Jer ja sam glumac s posebnim potrebama.''

U Jasninu, ili Vesninu, kako god vam je draže, novom filmu, Mario glumi fango terapeuta.

''Fango je terapija blatom. Znači terapija ljekovitim blatom i ja sam liječio sve, osobito glumicu, gospodičnu ja mislim Jerković, je l' tako? Ja sad to isto radim, ponukan tim filmom, i radim liječenje katranom, tu je izvor katrana samog, te tu smolu vadim i radim baš jednu terapeutsku salu isključivo za žene.

Zbog ove je uloge u vlastitom domu, kaže, postao persona non grata.

''Pripremao sam se za ulogu. Ručno sam miješati, blato se mora posebno miješati, u smjeru kazaljke na satu, digitronskom, pardon, digitalnom, i dosta sam doma blata donesao, tako da sam tri dana bio, ne u svađi, ali sam morao u garaži živjeti. Žena je rekla možeš ti ući, ali blato ne ide u kuću.''

Radnja komedije Sedmo nebo prati čovjeka s previše žena i premalo vremena, koji se očajnički pokušava izvući iz problema u koje se sam uvalio.

''Dosta rijetka situacija se opisuje, a to je kad čovjek ima ljubavnicu ili je i ona u vezi, pa ima ljubavnika, pa su u nekakvom trokutu, ili čak četverokutu, ja bi rekao, to je dosta rijetka situacija u Hrvatskoj, jedino sam se bojao da se nitko neće u tome prepoznati, to sam ja i naglasio. Opa, to be od not to be! Biti ili ne biti u sedmom nebu, da…''

Svojim ulogama pristupa vrlo ozbiljno, gotovo šekspirovski, no tako se odnosi prema svemu što u životu radi. Uvijek daje maksimum od sebe, pa ne čudi da su njegovi Halloween tulumi već 15 godina jedan od najposjećenijih partyja u Zagrebu.

Jesu li pripreme za ovogodišnji gotove?

''Jesu, da! Scenografija je tu i radimo na jednom drugačijem pristupu, jednom veselijem pristupu, Dan mrtvih kao takav ili na španjolskom Dia de Muertos, u Meksiku je to običaj i mi ćemo postati Meksiko. Slave smrt ne tuguju, bit će tu dosta cvijeća, manje smeća. To je predstava koja traje cijelu noć, od 10 do ranih jutarnjih sati. A u toj predstavi // će svi ljudi imati priliku igrati uloge. Znači mi ćemo na neki način tu neki casting raditi, a možda je to jedna od sljedećih inspiracija za film Jasne Nanut. Ili kak to već ide, ne?''

