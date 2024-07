Nova ljubav na pomolu? Naša kontroverzna manekenka objavila video s misterioznim muškarcem, izgledaju baš prisno!

Nina Morić na Instagramu je objavila video s nepoznatim muškarcem, a svi se pitaju je li to njezina nova ljubav.

Naša bivša manekenka Nina Morić povukla se iz javnosti nakon operacije u lipnju prošle godine, ali njezin život i dalje zanima mnoge.

Na Instagramu je i dalje aktivna, a sada je objavila dva kratka videa s misterioznim muškarcem koji su zaintrigirali njezine pratitelje.

Njih dvoje snimili su se u opuštenom izdanju s osmijehom na licu te su govorili engleski i talijanski jezik.

Mnogi se pitaju u kakvom je odnosu sa samozatajnim muškarcem, no Nina to još nije otkrila.

Podsjetimo, Nina je u braku s Fabriziom Coronom često punila medijske stupce. U braku su bili od 2001. do 2014. godine i zajedno su dobili sina Carlosa, kojemu je danas 21 godina.

Dok su bili skupa, često se o njima pisalo zbog privatnih skandala. Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nakon razvoda od Corone, Nina se 2013. godine udala za talijanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, no njihov brak je potrajao svega dva mjeseca.¸

Nina je svojevremeno bila jedna od naših najuspješnijih manekenki i ostvarila je zavidnu inozemnu karijeru. Talijanske modne piste vinule su je u nebo, a modnu karijeru dužu od 20 godina obilježila joj je uloga u glazbenom spotu za pjesmu "Livin la Vida Loca" slavnog latino pjevača Rickyja Martina.

