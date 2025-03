Emotivni Niki ispričao nam je sve nakon odlaska iz Survivora: "Plakao sam na balkonu..."

Niki Vranić ispao je iz Survivora, a nama je otkrio kako je doživio cijelo iskustvo u Dominikanskoj Republici.

Žuto pleme slavilo je pobjedu na poligonu uz obilnu večeru koju su dobili za nagradu, ali večer nije završila slavljem jer su se oprostili od jednog svog člana.

U eliminacijskoj borbi u kojoj su se suočili Niki i Liz iz žutog tima te Katarina i Milanka iz zelenog, najlošiji je bio Niki koji je napustio Survivor.

Za naš portal Niki Vranić otkrio je kako se osjećao nakon ispadnja iz showa.

Survivor - 3 Foto: Nova TV

"Kad sam ispao iz Survivora osjetio sam nekako ogromno olakšanje, a u drugom trenutku sam plakao na balkonu gledajući u nebo koliko je to bilo ogromno iskustvo za mene i kao da sam se htio odmah vratiti", priznao je Niki.

Bi li nešto napravio drugačije?

"Da mogu nešto drugačije napraviti, vjerojatno samo u svađi s Liz ne bih onako burno reagirao jer nisam takav inače. Jesam impulzivan, ali nisam htio ostavit takav dojam. Međutim, nedostatak hrane i uvjeti kao da su me napravili takvim", rekao je.

Survivor - 3 Foto: Nova TV

Što mu je najteže palo?

"Iskreno, ništa mi nije palo teže od hrane (smijeh). Opet Niki o hrani, ali zbilja, to me uništilo jer su mnogi išli na wc svaki par dana i tako imali rezerve u sebi, a ja sam svaki dan imao proljev i nedostatak svega u sebi i to me psihički uništavalo", kaže.

Koga vidi kao pobjednika Survivora?

"Svakako mogu reći da kao pobjednika vidim ili Mateu ili Marka jer vidim tu njihovu sportsku borbenost koja ima intervale. Nisu uvijek najbolji na poligonima, ali su jaki igrači... I možda Laru, za nju nisam mogao vjerovati da je toliko jaka", priznaje Niki.

Na malim ekranima mogli smo svjedočiti njegovoj svađi s Nikom. Što se točno dogodilo?

Survivor - 5 Foto: Nova TV

"Nika i ja, to su cirkusi... Ja znam biti jako sportski nastrojen i budem kao svaki navijač nabrijan dok navijam za nekog, u tom navijanju i Nikinom fejlanju često sam gubio živce, to kao da Hajduk igra, a gubi. Onda sam se izderao u jednom momentu, no njoj se protumačilo da sam joj izravno opsovao i naravno da je bila ljuta. To je kontekst", rekao nam je.

Zanimalo nas je misli li da je pretjerao s reakcijom?

"Možda i jesam malo pretjerao, ali Nikino igranje je savršeno da vam sagori zadnje moždane ćelije (smijeh)", kaže.

Otkrio je i je li u Survivoru pronašao prijatelje.

"Puno prijatelja sam pronašao, mogu izdvojiti Niku, Marka, Mateu, Nou, Marina, Laru, a slobodno mogu reći i temperamentnu Liz, zapravo oboje smo teški temperamenti", priznao je pa dodao da će sa svima nabrojenima ostati u kontaktu, kao i s pojedinim članovima iz zelenog tima.

Niki Vranić, Survivor Foto: Nova TV

Imao je i poruku za sve one koji su ostali u showu.

"Ljudi moji, držite se, jaki ste, ovo je najljepše iskustvo za sve nas i uživajte u njemu", zaključio je Niki.

Niki Vranić, Survivor - 8 Foto: Nova TV

Niki Vranić, Survivor - 2 Foto: Nova TV

Niki Vranić, Survivor - 1 Foto: Nova TV

