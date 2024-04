Hoće li se Igor Mešin pokajati zbog ovog komentara o Alki Vuici? "Ja ne znam poznaješ li ti nju, ali upoznat ćeš je sad!"

Antonija Šola u šestoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u Alku Vuicu.

Autorici i pjevačici Antoniji Šoli gljiva je posljednji put bila blagonaklona i za šestu emisiju showa "Tvoje lice zvuči poznato" dodijelila joj je njezin uzor iz djetinjstva Alku Vuicu.

"Zadovoljna sam jako, volim Alku. Alka je na neki način meni bila uzor dok sam bila mala, htjela sam biti kao ona i pisati pjesme", otkrila je Antonija prije nastupa.

"Voljela bih od Alke imati njezinu sigurnost u sebe, da svima kažem što ih ide", priznala je.

Antonija je izvela Alkinu pjesmu "Ženska posada".

Voditelj Igor Mešin nakon nastupa je komentirao da je Antonija uspješno kopirala "Alkin nazalni i lijeni glas", na što mu je Goran Navojec šaljivo dobacio: "Igore, ja ne znam poznaješ li ti Alku, ali upoznat ćeš je sad!"

"Antonija, ovo je bilo zaista imitirano i u pokretu i u duhu. I bilo je fantastično", dodao je Navojec.

"Jako sam se razveselila kad sam je vidjela u ovom izdanju jer je to toliko vjerodostojno donijela. Dobila je Alku u tom dubokom glasu, to tebi nije prirodno, ali ipak si uspjela doći do toga. To nije lagano i zaslužuje aplauz. Fenomenalno izgledaš i ja bih te ovakvu voljela vidjeti češće", komentirala je Minea.

"Moram priznati da si ti donijela to Alkino gađenje, ona je uvijek iskrena, dobronamjerna, drug i ima to svoje nešto. Mislim da si napravila odličnu stvar i mislim da ti je ova uloga napokon legla", rekao je Enis Bešlagić.

"Svaka njezina transformacija dosad je njoj savršeno legla", nadovezao se Mario Roth.

"Ma hajde, što me sad ispravljaš?" ubacio se Enis.

"Trebam li vas ja razdvajati?" uplela se i Antonija kada se situacija počela zahuktavati.

"Bila si fantastična, imala si tu ležernu i 'baš me briga' Alkinu energiju. Ja sam zaista imao dojam da gledam Alku Vuicu na pozornici", zaključio je Roth.

"Alka, volim te", poručila je Antonija prije odlaska s pozornice.

