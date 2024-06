Milica Pavlović za spektakl u Areni pozvala našu zvijezdu 90-ih: ''Laska mi kad me uspoređuju s njom, nije očekivala moj poziv...''

Jedna od najvećih mladih regionalnih zvijezda današnjice, Milica Pavlović, održala je u petak navečer trosatni koncert u Areni Zagreb. Glazbeno-scenski spektakl svjetskih razmjera nikoga nije ostavio ravnodušnim, a pjevačica je u više navrata istaknula da joj je ovo bio najbolji koncert u sklopu turneje ''LAV''.

Milica Pavlović održala je svoj prvi veliki koncert u Areni Zagreb, a publiku je iznenadila specijalnim koreografijama i s čak tri gosta večeri.

''Neka ovo večeras bude centar svijeta. Hvala vam što ste došli, nećete se pokajati. Ova energija je nešto neopisivo i samo neka se ljubav prenosi i dalje'', izjavila je Milica pred svojim obožavateljima.



Koncert je otvorila s hitom ''Boginja'' i sa 16 plesača je već nakon prvih taktova dala do znanja da je pred zagrebačkom publikom noć za pamćenje. Nizala je dobro poznate pjesme, među kojima su ''Hej, ženo'', ''Ne sećam se'', ''Operisan od ljubavi'', ''Pakleni plan'' i brojne druge.

Velebna bina, specijalni efekti i raskošni scenski kostimi oduševili su sve prisutne. U stvranju showa sudjelovli su i brojni poznati Hrvati, među kojima redatelj Igor Barberić i koreografkinja Helena Janjušević.

Publika je sinoć u zagrebačkoj Areni imala priliku uživati i u najnovijim hitovima ''Praštaj'', ''Gospode moj'' i ''Ona nosi Pradu''. No, Milica se potrudila i da na pozornicu izvede doista posebne glazbene zvijezde.



Prvo je ugostila Amadeus Band s kojim je otpjevala njihovu pjesmu ''Lažu te''.



''Večeras nisam sama. Sa mnom su moji prijatelji i na njihove koncerte sam išla kao mala. Vjerovali ili ne, dan danas čuvam njihove autograme i fotografije'', rekla je Milica o dečkima iz Amadeusa.



Ubrzo je na scenu zakoračio i legendarni Saša Matić, koji je i sam ranije punio arene diljem Hrvatske.



''On je jedna ogromna glazbena zvijezda, vjerojatno najveća na ovim prostorima. Ne mogu zamisliti dan, a da ga ne spomenem ili njegove pjesme. Znam da je u Zagrebu jedan od najomiljenijih i on je moja duša. Moram mu se posebno zahvaliti što je samo radi mog koncerta prekinuo svoj jedini godišnji odmor u godini, ali i dodati da sam upravo na njegovom koncertu prvi put kročila na ovu pozornicu'', izjavila je Pavlović pa s Matićem izvela njihov duet ''Oko moje''.



Nisam mogao odbiti priliku za nastup u Zagrebu, znate koliko vas volim. Čast i zadovoljstvo je biti s vama večeras ovdje, posebno u društvu moje Milice, a najveća čast mi je biti njezin prijatelj'', poručio je Saša.



Posljednja, treća gošća koja je bila najveće iznenađenje večeri bila je naša pop zvijezda, Vesna Pisarović.

''Vesnu sam još u siječnju nazvala da mi bude gošća. Iznenadila se pozivom jer se privatno nismo poznavale, ali ja sam se oduvijek divila njezinoj glazbi. Laska mi kada me uspoređuju s Vesnom, jer je ona zaista prelijepa, talentirana žena i prava dama. I znam da i vi padnete na koljena kad je čujete'', rekla je Milica za Vesnu, koja nije skrivala zadovoljstvo. Njezin izlazak na pozornicu oduševio je publiku u zagrebačkoj Areni.



''Zapalili smo svi zajedno Arenu, bilo je savršeno. Publika, plesači, glazbenici i svi ljudi koji su radili na ovom projektu. Jedan od emotivnijih trenutaka u mojoj karijeri je bio kad sam na koljenima bila pred publikom i doživjela njihov gromoglasni aplauz'', izjavila je Milica nakon spektakla.



Njezina posvećenost poslu i veliki hitovi osigurali su joj status najpopularnije pjevačice mlađe generacije u regiji, koji je sinoć nastupom u Zagrebu Milica Pavlović definitivno opravdala.

Pogledaji ovo Celebrity Vesna Pisarović bila je gošća na velikom koncertu omiljene folkerice u Areni Zagreb, njezin dolazak sve je iznenadio!

Pogledaji ovo inMagazin Još jedna srpska zvijezda u petak stiže u Arenu Zagreb: ''Bit će bolje od spektakla u Beogradu!''

Pogledaji ovo Celebrity Srpska pjevačica koja u lipnju stiže u Arenu Zagreb fan je Baby Lasagne: ''Kada sam čula da nije prvi, umalo sam razbila televizor''

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Joško Lokas u izlazak je poveo lijepu kćer, ponosno ju je prigrlio za fotografiju

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Bila je Kraljica Hrvatske i jedna od najtraženijih manekenki, a onda je nestala iz javnosti i napravila potpuni zaokret u karijeri!