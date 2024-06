Još jedna srpska zvijezda u petak stiže u Arenu Zagreb: ''Bit će bolje od spektakla u Beogradu!''

Njezina karijera duga je 14 godina, broji tisuće i tisuće obožavatelja i milijune pregleda na YouTubeu, no Milica Pavlović prvi put dolazi u Arenu Zagreb. Na pozornici će joj se pridružiti i zvijezda showa Tvoje lice zvuči poznato. Što još priprema te čime ju je osvojio Baby Lasagna, u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

14 godina duga karijera Milici Pavlović donijela je titulu jedne od najvećih regionalnih zvijezda. S novim pjesmama kojima obilježava milijardu pregleda na YouTubeu 21. lipnja dolazi u zagrebačku Arenu.



''Jako se radujem. U Beogradu smo probili sve moguće termine i trajali smo 3:40. Potrudit ćemo se da malo manje trajemo ovdje ali da dobijete spektakl, budite sigurni da će biti sigurno 40% bolje od onog u Beogradu'', poručila je Milica.

Zagrebački koncert nastavak je njezine turneje Lav. U šali kaže kako će za dobar koncert otići i u minus. A da priprema spektakl, svjedoči i izbor suradnika, među kojima su i Igor Barberić, Helena Janjušević i Luciano Plazibat.



''Milica kao Milica je netko s kim surađujem već tri godine i super mi je. Imala sam sad priliku dovest ljude iz Hrvatske koji fenomenalno rade svoj posao'', govori Helena Janjušević.



''Ovo mi je jedna od najdražih suradnji, ovo je jedna od onih zvijezda koje sam ja odmalena pratio. Ja uvijek kažem ja sam se kao mali u sobi igra, emitirao Milicu na ogledalu, pa kad se to događa deset godina nakon malo ti je nestvarno, ai dobro je'', dodao je Luciano Plazibat.

Na koncert će biti svega, od pjesma i plesa do drame...



''Zvala me za ovaj koncert u Beogradu i jako sam se veselio jer u principu, kad si zamisliš nekoga s kim bi mogao napraviti koncert koji ima i kazališta i popa i plesa i svega nečeg dramatičnog Milica je baš pravi izvođač za to'', dodao je Igor Barberić.

I dok sada surađuje s hrvatskim plesačima i koreografima, nije isključena ni suradnja s domaćim glazbenicima.



''Ja sam fan naročito te muzike 80-ih, 90-ih, zaista mi se jako dopada što je Hrvatska zadržala taj svoj, tu svoju skupu notu pop muzike i u novim izvođačima se ojseti da se zadržala i to mi se strašno dopada.

Na prvu sada kada me pitate mnogo ih ima ali možda s Tončijem Huljićem kao autorom'', priča Milica.

Milica Pavlović svoju je karijeru započela u jednoj glazbenom natjecanju. Tada ju je publika nagradila, a ona im to povjerenje opravdava svojim projektima. Tako nije razočarala ni kada se okušala kao glumica.



''Svidjelo mi se zaista, zaista, jedino što mi se nije svidjelo je svakog dana ustajanje u 4, ali dobro nemam problem s tim. Jednostavno to je jedan izlet. Drago mi je da sam sada bogatija za još jedno znanje, za još jednu profesiju i da znam što znači čuvati se za široki kadar, za krupni kadar, razumijem termine koji se upotrebljavaju'', govori.

Posebno ju je osvojio i Baby Lasagna. Iako priznaje da je svim srcem navijala za Teya Doru, njezin favorit bio je upravo naš predstavnik na Eurosongu.



''Toliko jedna osoba koja na sceni vlada na jedan energično sexy način, s tim da, odmah sam otišla da ga googlam, da vidim o čemu se tu radi, kakav je on privatno, zanimalo me, da li je ovo netko uobražen ovako, nakon ove scene, baš bi me razočaralo da je to tako, ajde da vidim. Kada sam vidjela jednu skromnu personu, pogledala sam neke emisije gdje je on gostovao i neke njegove statove poslušala, veliki aplauz svemu što je on predstavio'', priča Milica.

A mnogi obožavatelji priželjkuju njezin nastup na velikoj europskoj pozornici,.



''To je želja mojih fanova i mnogih u mojoj zemlji. Ne znam. Ako se desi...'', kaže Milica.

Dok se to ne dogodi , Milica će već 21. lipnja zakoračiti na pozornicu Arene Zagreb, gdje svoje vjerne obožavatelje zasigurno neće razočarati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.