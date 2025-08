Dvostruko slavlje u grupi Vigor! Nova pjesma i jedna beba stigle isti dan

Foto: In Magazin

Kava mu iskipi svaki dan. S pozornice je pao – više puta. Prvi mobitel u školi kupio je od pjevanja, a drugi honorar dao roditeljima. Mario Roth u svojih 25 godina karijere zabIlježio je mnogo toga. Njegov Vigor objavio je novu pjesmu "Mala", i to u pravom trenutku jer dobili su novu članicu. Više zna Dijana Kardum.

Možda nosi naziv "Mala", no ako je suditi prema reakcijama publike, nova pjesma grupe Vigor već je postala prilično velika.

"Radi se o tome da je dosta bilo neprospavanih noći i lumpanja s prijateljima. Mislim, o tome pjesma govori – malo smo došli u ozbiljnije godine, iako neki kažu da četrdesete nisu nešto pretjerano ozbiljne godine za muškarce. Radi se o tome da se sve to jednostavno baca iza leđa, da se čovjek poželi nekad u životu skrasiti", rekao je Mario Roth.

I baš kad su snimili "Malu", dogodila se još jedna – mala. Sebastian, gitarist Vigora, postao je tata.

Evo, prije nekoliko tjedana dobio je svoje prvo dijete, jednu malu Piu. I ono što je zapravo jedna slučajnost – pjesma je izašla točno na dan kad se malena Pia rodila", dadao je.

A Slavonci znaju kako se slavi. Bez mnogo filozofije – s loncem gulaša, pjesmom i dobrim društvom.

"Proslavili smo tako što nam je naš klavijaturist Robert – mi smo Slavonci, volimo slavonsku, mađarsku kuhinju – skupilo se nas 20-ak. Robert je napravio jedan odličan gulaš, pili smo dobro vino, kako to obično biva. Naravno, nije nedostajalo pjesme i slavlje je potrajalo do ranih jutarnjih sati."

Nije se uvijek slavilo. Još kao srednjoškolac, s tek 17 godina, Mario je svaki vikend pjevao. Umjesto džeparca – prvi honorari.

"Tako da sam vrlo mlad shvatio da novac ne pada s neba i da se za njega treba jako puno naraditi. Nije sve u životu lako. Tako da sam ti ja u svojim 20-ima propustio... Ja sam evo već 25 godina s Vigorom i zapravo sam u tim godinama, dok su moji prijatelji izlazili i tulumarili, ja vikendima pjevao, radio, zarađivao prve novce. Propustio sam sve to, ali se ne žalim – zahvalan sam što sam imao priliku vrlo mlad krenuti s ovim poslom."

Ali i tada je znao uživati u malim stvarima. Prvi u školi s mobitelom, jer upravo je na to potrošio svoj prvi honorar.

"Ja sam bio ponosni "mobildžija", prvi u mojoj školi. Naravno, to je bilo: "Daš mi, molim te, da nazovem mamu", "Daš mi da nazovem tatu"... Tako je to bilo. A drugi honorar – drugi honorar sam dao roditeljima."

S roditeljima je nedavno bio i na odmoru. Kao destinaciju odabrao je Balaton.

"Moja je želja bila da, gdje god mogu ići, povedem i njih. Oni su se u životu jako puno naradili, mislim da su zaslužili da u mirovini dožive neke lijepe stvari. Dolazim iz radničke obitelji, bilo nas je troje djece. Imali smo dovoljno, nismo imali puno, ali s onim što smo imali – bili smo jako sretni. Roditelji nam puno toga nisu mogli priuštiti s dvije radničke plaće. Ja sam jednostavno odlučio – to radi i moja sestra – da ih vodimo sa sobom. Sada su u 70-ima i želimo im to omogućiti."

Najvažniji savjet koji je dobio od roditelja glasi – da čvrsto stoji na zemlji i da u životu bude racionalan.

"Meni moja mama uvijek govori: "Možeš ti biti Mario Roth, ali ti si moj sin. Ja tebe još uvijek mogu ćušnuti." Hahahaha... U početku je to njima sve bilo novo i strano. Međutim, u tinejdžerskim godinama bio sam živ, ali nisam bio problematičan. Nikada im u životu nisam radio neke velike probleme zbog kojih bi me kažnjavali – ni mene, ni brata, ni sestru. Nije bilo problema jer nisam poletio. Zadržao sam tu jednu racionalnost još s nepunih 17 godina."

Iako na sceni izgleda kao da je sve pod kontrolom, Mario će vam prvi priznati – smotan je. U 25 godina karijere bilo je i neugodnih trenutaka.

"Jaooo... Možda ne izgledam smotano, ali sam po prirodi jako smotan. Skoro svako jutro mi iskipi kava. Pao sam s bine, to sam već pričao – ne jedanput, nego više puta. I kad odvrtim te trenutke, nisu to bili neugodni trenuci, to je bilo urnebesno smiješno."

"Pao sam s bine u Žminju. Pred nekoliko tisuća ljudi imali smo koncert. Nisam vidio rupu između dva bas bina ispred bine. Popeo sam se na bas bin da budem bliže publici, zakoračio – i pao koliko sam dug i širok."

Svaki član benda ima svoje zaduženje, a Mario je zadužen za odabir pjesama. Vodi se vlastitim senzibilitetom, i čini se – nikad nije pogriješio. No jednu pjesmu nikada nije prežalio što nije njihova.

"Evo, jedna pjesma... Jer ja sam takav, u duši sam takav. Odrastao sam uz hrvatsku zabavnu glazbu i meni je ona najbliskija – duet Doris i Jacquesa Houdeka Ima nešto u tome. Kad sam čuo tu pjesmu, rekao sam: 'Zašto, Tonči, nisi meni dao tu pjesmu?'"

Ipak, mnoge su prave pjesme došle u njegove ruke. A dok "Mala" polako osvaja publiku, Vigor ne staje. U studiju već pripremaju nove pjesme. Bit će to – kako kaže Mario – nešto što publika od njih baš i ne očekuje.

