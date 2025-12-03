Fotka iz zlatnih glazbenih godina: Sandi Cenov se prisjetio susreta s našom glazbenom legendom!

Sandi Cenov prisjetio se jednog svog koncerta s početka karijere na kojem mu je došao i Dino Dvornik.

Glazbene devedesete u Hrvatskoj i danas se smatraju jednim od najznačajnijih glazbenih razdoblja, a hitovi iz tog doba i danas su među najemitiranijim u hrvatskom radijskom eteru. Stoga nije za čuditi da su mnogi izvođači pronikli iz tog doba i danas utjecajni sudionici ovdašnje scene.

Sandi Cenov, koji je na glazbenoj sceni već više od tri i pol desetljeća, na Instagramu se prisjetio jednog svog nastupa iz tog vremena, na kojem mu se ukazao slavni gost.

U pitanju je hrvatski kralj funka Dino Dvornik, koji se slikao ispred pozornice na kojoj je Sandi bio s bendom, ispruživši palac gore za odobenje dok se mladi Sandi smijao.

"Kakva vremena... Ono kad ti se Dino Dvornik ukaze na koncertu. U svom elementu, naravno. Onako divan, lud i pozitivan", napisao je Sandi uz njihovu fotografiju.

Ova fotografija iz ranog razdoblja karijere oduševila je i Sandijeve pratitelje.

"Kakva ekipa!! I neponovljivi Dino", "Luda vremena. Svi smo bili ekipa", "Dino je bio nenadmašan", "Woooow!", napisali su Sandiju u komentarima.

Sandi je nedavno stao pred kamere s kćeri Zarom, a više o tome pročitajte OVDJE.

Ranije je pokazao fotku s druženja s Ninom Badrić i Petrom Grašom, koju možete pogledati OVDJE.

