Tri mušketira našeg MasterChefa zablistali od glave do pete na prestižnoj dodjeli nagrade!

Članovi žirija našeg ''MasterChefa'', mamile su poglede u elegantnim izdanjima na svečanoj dodjeli medijske nagrade.

Na dodjeli nagrade Zlatni Studio pažnju su privukli Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj, koji su na svečani događaj stigli zajedno, u savršeno usklađenim izdanjima.

Trojac poznat iz našeg popularnog kulinarskog showa ''MasterChef'' crvenim je tepihom prošetao u crnim elegantnim odijelima, pokazujući kako izgleda klasičan, ali uvijek efektan večernji styling. Minimalistička elegancija bila je u prvom planu – čiste linije, besprijekorni krojevi i leptir-mašne dale su cijelom izdanju dozu svečanosti i sofisticiranosti.

Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj Foto: Instagram

Njihov zajednički dolazak nije prošao nezapaženo, a skladan modni odabir dodatno je naglasio timski duh koji ih povezuje i izvan televizijskih ekrana. Uz samouvjerene osmijehe i opušteno držanje, jasno su pokazali da se odlično snalaze i u formalnim prigodama.

Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj Foto: Instagram

Podsjetimo, ''MasterChef'' je ove godine nominiran za ovu prestižnu nagradu u kategoriji najbolje TV zabave, čime je još jednom potvrđen status jednog od najgledanijih i najuspješnijih domaćih televizijskih formata.

Nova TV osvojila je prestižnu medijsku nagradu u jednoj kategoriji. Više o tome pročitajte OVDJE.

