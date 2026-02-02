Tko je ova zanosna plavuša za koju se već šuška da bi mogla postati miljenica publike?

Marissa Long pojavit će se u novoj sezoni seriji ''Bijeli lotos'', a korisnicima na društvenim mrežama već je poznata jer je izgradila karijeru influencerice.

Jedna od najpopularnijih serija posljednjih godina, ''Bijeli lotos'', uskoro se vraća s četvrtom sezonom. Ta hvaljena serija i dalje ostaje vjerna formuli koja ju je proslavila – svaka nova sezona donosi novu luksuznu destinaciju, nove likove i svježu dozu intrige, iza koje se, kao i uvijek, kriju mračne tajne.

Ni ovoga puta neće nedostajati glamura, napetosti i neočekivanih obrata, a glumačkoj ekipi pridružuje se i Marissa Long.

Zanosnoj plavuši to će biti prva velika televizijska uloga u karijeri. Javnosti je dosad bila poznata kao model i uspješna influencerica.

Na Instagramu je prati više od 40 tisuća pratitelja, dok na TikToku ima više od 15 tisuća. Marissa redovito objavljuje raznovrstan sadržaj – od atraktivnih fotografija, na kojima često pozira u bikiniju, do opuštenih trenutaka iz privatnog života, koje rado dijeli sa svojim pratiteljima.

Poznato je i da je u vezi s influencerom Tannerom Zagarinom.

Kombinacija prirodnosti, glamura i svakodnevice donijela je veliku popularnost na društvenim mrežama, a ulaskom u glumačku postavu serije ''Bijeli lotos'' Marissa otvara novo poglavlje u svojoj karijeri.

Detalji radnje četvrte sezone serije ''Bijeli lotos'' zasad se drže u strogoj tajnosti. Snimanje bi trebalo započeti u travnju, a informacije o likovima također još nisu otkrivene.

Poznato je još jedno ime nove glumačke postave, a članak o zgodnom Australcu pročitajte OVDJE.

