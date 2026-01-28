Prepoznajete li ovu glumicu? Obilježila je kraj 90-ih u kultnom filmu, a danas prolazi ispod radara

Ova glumica obilježila je kraj devedesetih i osvojila milijune gledatelja, a sada je nakon dugo vremena snimljena u javnosti i izgleda potpuno drugačije.
Riječ je o Rachael Leigh Cook, zvijezdi kultnog filma ''She’s All That'' iz 1999. godine, koji je obilježio jednu generaciju i učvrstio njezin status holivudske miljenice. Glumica je viđena u potpuno opuštenom izdanju, daleko od glamura i reflektora.
Nosila je crne hlače i crnu majicu, preko kojih je prebacila maslinastozelenu prošivenu bomber jaknu s krznenim ovratnikom. Kosu s plavim pramenovima nosila je raspuštenu i lagano razbarušenu, a sunčane naočale držala je na glavi. Stajling je upotpunila crnom torbom preko ramena i čizmama svijetle boje s punom petom.
Iako je više ne viđamo često na velikom platnu, Cook nije napustila glumu. U posljednjih nekoliko godina pojavila se u Netflixovu filmu ''Love, Guaranteed'', modernoj verziji hita ''He’s All That'', kao i u nizu romantičnih i blagdanskih filmova.
Privatno, iza sebe ima razvod od glumca Daniela Gilliesa, s kojim ima dvoje djece – kćer Charlotte (12) i sina Theodorea (10). Unatoč svemu, glumica ne skriva da i dalje vjeruje u ljubav.
''Ja sam najnepopravljiviji romantik kojeg možete upoznati. Do te mjere da je to vjerojatno i nerazumno'', priznala je u intervjuu za People.
''Zato sam potpuno otvorena mogućnosti da se ponovno udam.''
Ipak, dodala je kako je danas opreznija nego ranije.
''Sada u životu imam djecu i to mijenja perspektivu. Bit ću pažljivija pri donošenju takvih odluka, ali ne bih rekla da sam zatvorila vrata toj ideji.''
Na pitanje bi li proširila obitelj, Cook je bila iskrena i priznala da još nije sigurna.
''Moram pripaziti na svoju impulzivnu stranu i donijeti odluku otvorenih očiju'', rekla je te uz osmijeh dodala:
''A moj dečko mora još malo bolje shvatiti koliko djeca mogu biti – potpuno luda.''
Posljednjih mjeseci sve se više šuška o njezinoj vezi s glumcem Brandonom Routhom, s kojim je viđena na nekoliko zajedničkih izlazaka.
