Prepoznajete li ovu glumicu? Obilježila je kraj 90-ih u kultnom filmu, a danas prolazi ispod radara

Ova glumica obilježila je kraj devedesetih i osvojila milijune gledatelja, a sada je nakon dugo vremena snimljena u javnosti i izgleda potpuno drugačije.

Nekad je bila jedno od najprepoznatljivijih lica romantičnih komedija, a danas se rijetko pojavljuje u javnosti. Ipak, ovih dana paparazzi su je ponovno uhvatili u šetnji Los Angelesom – i mnogima je trebalo nekoliko sekundi da shvate o kome je riječ.

Riječ je o Rachael Leigh Cook, zvijezdi kultnog filma ''She’s All That'' iz 1999. godine, koji je obilježio jednu generaciju i učvrstio njezin status holivudske miljenice. Glumica je viđena u potpuno opuštenom izdanju, daleko od glamura i reflektora.

Jeste li gledali ''She's All That''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Nosila je crne hlače i crnu majicu, preko kojih je prebacila maslinastozelenu prošivenu bomber jaknu s krznenim ovratnikom. Kosu s plavim pramenovima nosila je raspuštenu i lagano razbarušenu, a sunčane naočale držala je na glavi. Stajling je upotpunila crnom torbom preko ramena i čizmama svijetle boje s punom petom.

Rachael Leigh Cook - 8 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 7 Foto: Profimedia

Iako je više ne viđamo često na velikom platnu, Cook nije napustila glumu. U posljednjih nekoliko godina pojavila se u Netflixovu filmu ''Love, Guaranteed'', modernoj verziji hita ''He’s All That'', kao i u nizu romantičnih i blagdanskih filmova.

Rachael Leigh Cook - 6 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 5 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 2 Foto: Profimedia

Privatno, iza sebe ima razvod od glumca Daniela Gilliesa, s kojim ima dvoje djece – kćer Charlotte (12) i sina Theodorea (10). Unatoč svemu, glumica ne skriva da i dalje vjeruje u ljubav.

Pogledaji ovo Celebrity Igor Mešin i Filip Detelić dobitnici su prestižne medijske nagrade Zlatni Studio!

''Ja sam najnepopravljiviji romantik kojeg možete upoznati. Do te mjere da je to vjerojatno i nerazumno'', priznala je u intervjuu za People.

''Zato sam potpuno otvorena mogućnosti da se ponovno udam.''

Rachael Leigh Cook - 11 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 14 Foto: Profimedia

Ipak, dodala je kako je danas opreznija nego ranije.

''Sada u životu imam djecu i to mijenja perspektivu. Bit ću pažljivija pri donošenju takvih odluka, ali ne bih rekla da sam zatvorila vrata toj ideji.''

Na pitanje bi li proširila obitelj, Cook je bila iskrena i priznala da još nije sigurna.

''Moram pripaziti na svoju impulzivnu stranu i donijeti odluku otvorenih očiju'', rekla je te uz osmijeh dodala:

''A moj dečko mora još malo bolje shvatiti koliko djeca mogu biti – potpuno luda.''

Rachael Leigh Cook - 4 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 9 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 13 Foto: Profimedia

Rachael Leigh Cook - 10 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Prorez na kreaciji Stele Rade otkrio je detalje kojima je ukrasila svoje tijelo!

Posljednjih mjeseci sve se više šuška o njezinoj vezi s glumcem Brandonom Routhom, s kojim je viđena na nekoliko zajedničkih izlazaka.

Galerija 10 10 10 10 10

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Oglasila se Thompsonova supruga nakon njegova trijumfa: "Morala sam mu pomoći..."

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Ples, nostalgija i vatrena izdanja: Ovako je izgledao ludi tulum u znaku 90-ih u zagrebačkoj Areni

Pogledaji ovo Celebrity Igor Mešin o cijenjenom medijskom priznanju: ''Trudit ćemo se i dalje, hvala što nas gledate''