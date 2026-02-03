Iz ovog razloga Thompson je napravio rijedak istup: ''Pjesma je pomela sve živo...''

U petak navečer održana je gala dodjela glazbenih nagrada "Cesarica". Nakon dužeg vremena, na jednom ovakvom događaju pojavio se i Thompson, koji je bio i najveći dobitnik večeri. Tko je još slavio i kući otišao s nagradama koje mjere stvarnu potporu publike, donosi naša Julija Bačić Barać u prilogu IN magazina.

Publika je odlučila - na dodjeli nagrada "Cesarica" čak 4 pripale su Marku Perkoviću Thompsonu. I to Cesarica za Hit godine, Koncertni Bestseller, Digitalni Bestselleri i Hit autora.

''Zahvaljujem se svojoj djeci i supruzi koja je tu'', rekao je s pozornice Thompson.

Nije te večeri pjevao i slavio samo Thompson. Na pozornici su se izmjenjivali i mlađi kolege, među njima i Jakov Jozinović, koji je osvojio Cesaricu za hit mjeseca za svoju prvu pjesmu.

''S obzirom da sam tek ušao u ovaj svijet, priznanje za prvu pjesmu je ogromna stvar. S obzirom da nemam svojih pjesama, i ova mi je bila prva, bilo mi je drago kad sam vidio da ju je publika prihvatila'', rekao nam je Jakov.

A što kažu stariji kolege na fenomen Jakova Jozinovića?

''Kažem to da je sjajno da je publici vratio normalne pjesme je ne postoji samo ova nova popularna glazba, a tu glazbu do prije nam prezentira Jakov odlično'', komentirao je Sandi.

Pitali smo okupljene, komu bi oni dali Cesaricu za hit godine?

''Ganga i Rera, sto posto, to je pjesma koju pustiš na svadbi i mladi i stari svi skaču'', otkrila nam je Meri Goldašić.

''Bit ću vrlo realan Thompson, a i pjesma je pomela sve živo'', dodao je Sandi.

Nagradom "Cesarica legend" nagrađena je Jasna Zlokić. Zasluženo jer već više od 40 godina, vjerna je svojem glazbenom izričaju.

''Biti dosljedna u životu opće je jako teško, dosljednost je jedna velika vrla kvaliteta, da bi čovjek ostao svoj, treba puno truda'', zaključila je Jasna Zlokić.

A može li raspjevani Slavonac Jakov danas ikamo doći, a da se svi s njim ne požele fotografirati?

''A ne mogu, ali meni to nije problem, to je lijepo. Volim sve ovo jer su me rodili kao ekstroverta velikog pa se meni i druži i priča'', priznaje nam Jakov.

Uzvanike je, među ostalima, zabavljala i glumica i pjevačica Ana Uršula Najev.

Cesaricom za hit mjeseca za pjesmu "Na kamenu rođen" nagrađeni su Josip Ivančić i Hrvatske ruže, čiji glazbeni put ide sve bolje.

''Pjesma je eksplodirala, postala veliki hit i drago mi je zbog suradnje s Hrvatskim ružama'', izjavio je Josip Ivančić.

S Hrvatskim ružama pjesmu ima i Thompson. Ne viđamo ga često na ovakvim događajima, ali ove nagrade i za njega su veliko priznanje.

''Moram priznati da mi zaista znači puno, to je ajmo reći plod moga rada'', zaključio je Thompson.

Cijeli ekskluzivni intervju s Markom Perkovićem Thompsonom pogledajte sutra u 17:30 u In Magazinu.

