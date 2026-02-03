Senna M se vraća na scenu, a sin naše pjevačice se ženi: ''Moram se pohvaliti!''

A sad uskačemo u vremeplov i vraćamo se u devedesete. Dance hitovi još su jednom zagrebačku Arenu pretvorili u najveći plesni podij u zemlji. S grupom Rednex, na njihov je hit Cotton Eye Joe zaplesala i naša Dijana Kardum. A iza pozornice doznala je i čiji se sin uskoro ženi, ali i što novo priprema Senna M.

Ako ste ikada čuli prve taktove pjesme ''Cotton Eye Joe'' – znate da zabava upravo počinje. Ovaj svjetski hit potpisuje grupa Rednex, koja je sredinom devedesetih osvojila publiku neobičnim spojem country glazbe i dance ritmova. Svoju energiju donijeli su i na pozornicu zagrebačke Arene.



''Ja sam vidio magiju pjesme, svugdje je, utjecala je na živote mnogih ljudi ali na zabavan, pozitivan način. Imam osjećaj da ju čujem gdje god odem. Ima jako puno memova.... Postoji glasina da je to najdraža pjesma Mickeyja Mousea'', govori Rednnex.

Plesalo se i iza pozornice. A osim Rednexa, publiku je rasplesala i nekadašnja glazbena senzacija Hadaway.

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li glumca s fotografije? Nakon uloge u sitcomu dugo je tražio pravi put



''90- te su bile nevjerojatno razdoblje. Tada smo se nalazili s prijateljima i održali svoju riječ, nismo imali izbora, nije bilo opcija, whats appa i svih tih stvari, nije bilo interneta. Upoznali bi nekog u baru i čekali drugi dan u istom baru''.

Top ljestvicama devedesetih žarili su i palili i Culture Beat. Postava se s godinama mijenjala, a njihova posljednja pjevačica prije ulaska u bend – nije ni slutila što je čeka.



''Nikad nisam čula za Culture beat, nikad nisam čula za njih jer sam bila u potpuno drugoj vrsti glazbe i onda sam dobila posao i sljedeća stvar koju znate - prvi nastup koji sam imala bio je za 80 tisuća ljudi, i ja sam bila kao OMG. U što sam došla''.

Megadance Party i ovog je puta pretvorio najveću dvoranu u zemlji u golemu plesnu zonu, a publika – bez obzira na godine – pokazala je da dance hitovi i dalje imaju moć podići na noge. Devedesete možda jesu iza nas, ali uspomene su i dalje vrlo žive.

Pogledaji ovo Celebrity Predivna kći Igora i Olje Vori proslavila rođendan, pogledajte koliko je već narasla!



''Sjetit ću se Kasandre nažalost Kesi nas je ostavila, ali ja nikad to neću zaboravit jer oni su prvi krenuli, Miha nam je svima bio manager i nastupali smo u nekakvom klubu u Ljubljani, ratna vremena i Kesi onako se šminka i kaže ona meni, onako ljutito, uvijek je bila ljuta - kaj ti nama kradeš kruh Vuica jer ja trebam pisati a ne njima krasti kruh'', izjavila je Alka Vuica.

Alka Vuica Foto: In Magazin

Alka Vuica prošle je godine proslavila 40 godina karijere. Nedavno je otvoreno progovorila i o estetskom zahvatu, no za njezin izgled zaslužan je još jedan važan adut.



''Moja Dora Šitum koja inače je šminkerica i na Novoj TV, a uskoro i moja snaha moram se pohvaliti'', otkrila nam je Alka.

Novitetima se može pohvaliti i Senna M, kojeg se publika itekako zaželjela.



''Evo ekskluzivno govorim, već su pjesme pri kraju. Mislim mnogi se žele vratiti, ja nisam s tim opterećen, ali svi koji su čuli, moju prvu pjesmu s kojom ću se vratiti su rekli to je takav pomak od svega što je rađeno u Hrvatskoj'', otkriva Senna M te dodaje.



''Ideja za tu pjesmu je nastala prije 60 godina, kad sam imao 12 godina napravio sam jednu pjesmu koja je u to doba kad sam ja bio teenager u Bosni, kad sam nastupao kao rocker pravila ludilo. I ona je stojala, nikad nije snimljena, nikad nije ispričana i sad sam je modificirao malo, prilagodio vremenu''.

Vremenu uspješno odolijeva i pjesma Ja sam vlak, koju su 90-ih pjevale Nina Badrić i Emilija Kokić. A ova pjesma, nažalost, nikad nije dobila neki nastavak.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nećete vjerovati što je ovaj muškarac radio na dočeku rukometaša: ''Imoćanin, sto posto!''



''Znate kako nas najavi - evo htjeli smo vam pokazat da nismo još uvijek za bacit, možda na tu temu neki tekst smislit koji bi možda mogao biti logičan nastavak svega što smo proživjeli u ovih 20 i ne znam koliko godina'', govori Emilija Kokić u svom stilu.

Emilija se prije nekoliko godina vratila u Zadar. Priznaje da je to i za nju i supruga bio pravi preporod. S obzirom na simpatičnu kombinaciju prezimena nje i supruga, mnogi su se pitali kako se sada preziva.

''Ja sam ostavila svoje ime i prezime, bilo bi presmiješno da sam dodala da se zovem Emilija Kokić Kokot, to bi bilo stvarno smiješno, ali zaprijetila sam suprugu ako on želi da ja dodam njegovo prezime morqat će i on moje'', našalila se.

Posljednji Megadance obilježila je i pjevačica Ivana Lovrić iz Colonije, koja je tada objavila da je trudna.

Za neke je Megadance bio povratak mladosti, a za neke potvrda da su snovi iz tinejdžerskih dana itekako ostvarivi.



''Ja sam baš pretjerivala s tim slušanjem E.T. ja. Ja sam tak nenadano bila kao mlada najveći fan E.T.-ja. Znam sve albume, omote albuma, razdoblje koje pjevačice i sve ali to je evo. To je bila moja sudbina. Nauči sve o najdražem bendu i završit ćeš u njemu'', ispričala nam je Ivana Lovrić.

Megadance Party još je jednom pokazao da devedesete nisu samo glazbeni pravac, nego emocija, uspomena i energija koja – bez obzira na godine – i dalje puni dvorane i spaja publiku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Sa svoje 23 godine objavila je hit koji ste sigurno čuli, iza nje su zdravstveni problemi

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Fatalna plavuša u čipkastom donjem rublju i halterima bacila se na vrtne poslove!