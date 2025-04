Šokirat će vas razlog zbog kojeg Morgan Freeman stalno nosi zlatne naušnice

Morgan Freeman objasnio je pomalo zastrašujuć razlog zbog kojeg nosi zlatne naušnice.

Jedan od najpoznatijih svjetskih glumaca Morgan Freeman već godinama sa sebe ne skida jedan detalj.

Morgan Freeman - 3 Foto: Profimedia

Iako su svi mislili da je to modni dodatak, za nošenje svojih zlatnih naušnica Morgan ima pomalo morbidan razlog.

"Ove naušnice, stalno me ispituju o njima. Istina je da vrijede koliko i jedan lijes, u slučaju da umrem u nekoj stranoj zemlji. Zato su ih nosili i mornari, a iz istog ih razloga nosim i ja", rekao je jednom prilikom na Instagramu, prenosi Daily Mail.

Morgan Freeman - 2 Foto: Profimedia

Morgan Freeman Foto: Profimedia

Tijekom intervjua za Fox News 2016. Morgan je također objasnio da je crpio inspiraciju od Burta Lancastera nakon što ga je gledao u ''The Crimson Pirate'', koji govori o fiktivnom mornaru na Karibima.

"Kad sam bio klinac, gledao sam gusarski film s Burtom Lancasterom, koji je nosio naušnicu. Mislio sam da je to seksi. Tada sam saznao da mornari nose zlatne naušnice kako bi platili pogrebe ako bi umrli u nekoj stranoj zemlji. Ja sam pomorac tako da me to pogodilo", priznao je i objasnio da je želio nositi naušnice jer ga to povezuje s morem.

Morgan Freeman Foto: Profimedia

Freeman posljednjih godina pozornost privlači i rukavicom koju nosi. Zašto ju nosi pročitajte OVDJE.

