Momčilo Otašević prvi rođendan nakon kraha braka nije proveo sam, a proslavio ga je u odabranom društvu!

Momčilo Otašević proslavio je 33. rođendan na premijeri filma "Kaže se Čakovec" u društvu kolega.

Crnogorski miljenik žena i zvijezda serije "Kumovi", glumac Momčilo Otašević, u ponedjeljak 20. veljače napunio je 33 godine.

Jelena Perčin nakon razvoda niže vrhunske uloge, a glumica Lana Barić na premijeri zabljesnula u outfitu od samo sto kuna

Rođendan je, među ostalim, proslavio na premijeri filma "Kaže se Čakovec" u Zagrebu, koji je gledao u društvu kolege Vladimira Posavca Tušeka, a kasnije je pozirao s redateljem filma Vanjom Nikolićem i snimateljem Edibom Ahmetaševićem.

Čini se da Momčilu trenutačno najbolje odgovara muško društvo, što puno ne iznenađuje s obzirom na to da prolazi kroz razvod s devet godina starijom kolegicom Jelenom Perčin.

Njih dvoje bili su u braku pet godina i zajedno imaju dvoje djece, a nakon što se mjesecima šuškalo o problemima u njihovu braku, Jelena je početkom godine potvrdila da se razvode.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", otkrila je glumica tada za Gloriju.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

