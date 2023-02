Momčilo Otašević nakon kraha braka s Jelenom Perčin odvažio se na veliku promjenu, sviđa li vam se njegov novi imidž?

Momčilo Otašević na Instagramu se pohvalio neočekivanom promjenom izgleda.

Crnogorski glumac Momčilo Otašević, kojeg gledamo u ulozi Janka Gotovca u hit-seriji "Kumovi", ima novi imidž.

Pogledaj i ovo prvi javni istup od rastave Momčilo Otašević zaplakao je tijekom gostovanja na televiziji, a jedna njegova izjava zvučala je posebno emotivno

Glumac je odlučio obrijati bradu, a promjenom se pohvalio u svojim pričama na Instagramu, gdje je podijelio svoj profesionalni portret, koji možete pogledati i OVDJE.

Bez svojeg zaštitnog znaka, Momčilo gotovo da ni ne nalikuje sebi, a promjena ga je i pomladila.

Što vi kažete na njegov novi imidž?

Inače, Momčilo je zadnjih mjesec dana u fokusu javnosti zbog razvoda od kolegice Jelene Perčin nakon pet godina braka u kojem su dobili i dvoje djece.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", otkrila je Jelena za Gloriju početkom siječnja i tako potvrdila višemjesečna šuškanja.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

