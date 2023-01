Glumica iz "Kumova" pokazala kako se na setu šale na račun Momčila Otaševića, oglasio se i on: "Hvala kolege!"

Petra Kraljev objavila je video sa seta serije "Kumovi" u kojem se s kolegama šali na račun Momčila Otaševića.

U tijeku je snimanje druge sezone omiljene humoristične serije "Kumovi", a na setu ne nedostaje zabave.

Glumica Petra Kraljev u svojim pričama na Instagramu objavila je video u kojem je pokazala kako se s kolegama šali na račun Momčila Otaševića, koji u seriji glumi Janka Gotovca.

"Patnje po Momi..." napisala je glumica uz video u kojem se Momčilo žali na bolove u tijelu nakon prvog treninga.

"Sve me boli, ne znam šta ću, mislim da sam se razbolio", govori u videu glumica Jagoda Kumrić na crnogorskom naglasku.

"Pa razbolio sam se. Šok, šok. Sve sam radio, cijelo tijelo, otkrio sam da imam bicepse", odgovara joj Momčilo koji je video podijelio u i svojim pričama na Instagramu.



"Eto, jedan trening i dobijem gripu. A vi ste se za*ebavali s bolesnim čovjekom. Hvala kolege", napisao je glumac.

Inače, Momčilo je zadnjih tjedana u fokusu javnosti zbog razvoda od kolegice Jelene Perčin nakon pet godina braka u kojem su dobili i dvoje djece.

"Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece. Od prijatelja sam dobila bezuvjetnu podršku. Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila", otkrila je Jelena za Gloriju početkom siječnja i tako potvrdila višemjesečna šuškanja.

Jelena i Momčilo zbližili su se na setu serije "Zora dubrovačka" 2013. godine, a prijateljstvo je preraslo u ljubav kada su zajedno snimali seriju "Kud puklo da puklo" 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija održala se u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćerkicu Mašu, a krajem studenog 2020. dobili su i sina Jakšu.

