''Kumovi'' su u finalnoj utrci za nagradu Zlatni studio, evo što ekipa omiljene serije kaže na ovu nominaciju!

Nova TV u finalnoj utrci za dodjelu prestižne nagrade Zlatni Studio ima 6 nominacija. Među njima je i serija Kumovi, koja je 2022. gledatelje prikovala uz male ekrane. Gotovce, Macane i Akrape rado ste puštali u svoje domove i s njima proživljavali intrige kojih u Zaglavama ne nedostaje. Što ekipa sa seta kaže na nominaciju za prestižnu medijsku nagradu, saznala je Matea Slogar za In magazin!

Dramska serija Nove TV Kumovi gledatelje je u 2022. potpuno oduševila, a sada se natječe u finalnoj utrci za medijsku nagradu Zlatni studio, i to u kategoriji najbolja domaća TV serija.



''Ja kad sam dobila prvu epizodu Kumova prije nego je uopće počeo projekt samo kad su bili produkcijski sastanci, kad smo mi razgovarali o tome, meni se odmah činilo da bi to mogla bi stvarno jako uspješna serija. I to je samo potvrda ovog rada koji mi ulažemo u to što na kraju gledatelji vide na ekranu'', kaže Jagoda Kumrić.



A gledateljima se itekako sviđa ono što vide na ekranu jer Kumovi su 2022. bili najgledanija serija godine, a željno se iščekuje druga sezona serije.



''Publika se jako saživila s tim likovima i zapravo smo bili jako gledani krzo cijelu godinu i nadam se da će se tako nastavit i u drugoj sezoni'', kaže Josip Žuvan, kreativni producent serije "Kumovi".



Žuvan ističe kako su nagrade koje se dodjeljuju prema glasovima publike doista važne.



''Publiku nikad ne možeš prevariti. Njima se nešto sviđa ili ne sviđa. I nekako se nadam da ćemo možda i osvojit tu nagradu'', kaže Josip Žuvan.



Tri obitelji - Gotovac, Macan i Akrap - pravi su hit, a u Zaglavama intriga i zanimljivosti nikako ne nedostaje.



''Dok smo snimali ovu prvu sezonu svi ti neki susreti s publikom na ulici nekako sam iz toga vidio da ljudi baš vole, oni to ne prate samo kao neku zabavnu seriju, naravno i to, mnogi su mi čak rekli da u cijelom ovom sivilu i nekom besmislu mi njih zabavljamo i ispunimo večer, ali ne samo to oni uistinu žive s nama, s našim likovima i stvarno vole'', primijetio je Vladimir Tintor.



Nominacija za Zlatni studio ovoj vrijednoj ekipi dodatan je poticaj za daljnji trud i rad kojeg na setu ne nedostaje.



''Ja bi voljela da Kumovi dobiju Zlatni studio, to bi nama značila potvrda ovog svega što smo napravili dosad'', rekla je Jagoda Kumrić.



''Mislim nagrada nam je sama gledanost, stvarno je. To još uvijek da neku extra vidljivost što je uvijek dobro'', kaže Daria Lorenci Flatz.



Dok pripreme za drugu sezonu, koja donosi mnoštvo noviteta, traju punom parom, vi za Kumove možete glasovati.



''Glasujte za seriju koja vam se najviše sviđa, ali ja se stvarno nadam da će to bit Kumovi'', iskreno je rekao Vladimir Tintor.



''Ako i vi mislite da smo vrijedni kao što i mi sami mislimo onda glasajte za nas'', uputila je par riječi glumica Jagoda Kumrić.



''Od toga ne ovisi hoćete li nas dalje gledati ili nećete, gledat ćete nas naravno, ali nama bi bilo drago da glasate za nagradu Zlatni Studio za seriju Kumovi'', poručila je Daria Lorenci Flatz.



A za svoje omiljene TV formate i lica koji su se istaknuli u 2022. godini glasovati se može putem internetske stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u Studiju Jutarnjeg lista.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.