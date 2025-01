Glumci otkrili tajne sa seta omiljene serije: ''Mijenjaju se neke situacije, tko ostaje trudan, gdje ide...''

U Zaglavama nikad dosadno. Novi nastavci serije Kumovi donose brojne zaplete, preokrete i ljubavno-obiteljske zavrzlame svih vrsta, kako i priliči osebujnim likovima tog malog mjesta. Žarko Radić, Ecija Ojdanić, Vladimir Tintor i drugi našem Davoru Gariću otkrili su što nas sve čeka od ponedjeljka.

''Kumovi'' se napokon vraćaju! Za sljedeći tjedan ne dogovarajte ništa u večernjim terminima jer od ponedjeljka na Novoj TV kreće nova sezona vaše omiljene serije.



''Mogu reći da se zaista vraća jedna uigrana, vesela ekipa, naravno sa svojih 1000 problema, ali i sa svojih 1000 veselja tako da vjerujem da naši vjerni gledatelji nikako neće ostati razočarani'', govori Fabijan Pavao Medvešek.



''Dolaze nova lica, imamo te neke iste naše obiteljske izazove i dogodovštine, mijenjaju se neke situacije u obitelji, tko gdje ide, tko ostaje trudan, kako djeca, vamo tamo. Ne smijem otkriti, šta da vam kažem!'', najavila je Daria Lorenci Flatz.



''U ovoj novoj sezoni očekuje nas baš onako po našem starom običaju, puno zanimljivih priča, puno preokreta, puno zanimljivih susreta, rastava i ovako i onako'', kaže Vladimir Tintor.



''Nekakvih ajmo reć neobičnih okolnosti, zakulisnih igara, ma svega! Bit će svega! Ljudi bi rekli da se u jednom takvom malom selu ne događa ništa, a u Zaglavama Hollywood!!! Pih, pa u malim selima se najviše događa svega. Života ima najviše u malom mjestu gdje se svi znaju, jel tako?!'', govori Anica Kovačević.



Nove zaplete serije glumci kriju kao zmija noge, no neke smo detalje ipak uspjeli saznati.



''Ja sad pokušavam sa Spomenkom uspostavit jednu dužu ozbiljnu relaciju, ali ne ide mi baš glatko! Pisci vole pisat moj lik da ima puno prepreka, kao da trčim stipliće sa onim raznim preprekama, vodama i tako dalje, ali pasti neću, uporan sam do kraja i mislim da će na kraju sve dobro završit!'', otkrio je Žarko Radić.



''Mirjani opet neće biti lako! Mirjana je lik koji ima dosta velike te životne promjene i tajne. Zaslužila je malo mira, ali evo opet mira neće biti. Evo, to je sve što ja mogu reći!'', otkrila je i Ecija.



''Janko je u nekim svojim slatkim mukama i problemima po kući i na poslu, ali su nekako baš slatke muke i zanimljivo mi je kad Janka tako roštiljaju i maltretiraju s nekim sitnim stvarima okolo koji mu prave probleme i otežavaju funkcionisanje! To mi je zabavno'', ispričao nam je Momčilo Otašević.



''Moja Hrvojka je jedan uzbudljiv lik koji donosi te nekakve intrige i malo je ambicioznija od drugih, tako da će biti spletki i bit će svega! Borba!'', dodala je Anica Kovačević.

Uzbudljive zavrzlame osebujnih likova iz Zaglava gledatelje uveseljavaju već godinama pa su Kumovi postali dio naše svakodnevice.



''Ja sam stvarno zahvalna na tome jer se glumcu dogodi možda jednom u životu! Ja sam doživjela i popularnost Larinog izbora i Kud puklo da puklo, ali ovo je nešto posebno!'', tvrdi Ecija Ojdanić.



''Događaju se situacije da su dijalozi živi! Živi, iskreni, odnosi između obitelji i i ljudi su stvarni. Tu nas se pustilo. I pije se, i puši se, beštima se! Ljudi se prepoznaju u svakodnevnim situacijama'', kaže Mijo Kevo.



''Mislim taj jedan spoj profesionalizma Nove TV koja ja izgradila sebe kao jednu vodeću filmsku i TV industriju u Hrvatskoj i nekakav sretan spoj nas glumaca, scenarija, tematike... To sad zvuči jednostavno, ali to se stvarno dogodi par puta u životu, ja mislim!'', dodala je Ecija Ojdanić.



''Ali kažu da je ta naša grupna energija, naš taj seoski entuzijazam, da je privlačan i zato kažu da će gledati dok god mi snimamo! Što nas jako jako veseli!'', objasnio je Žarko Radić.

Znači kraj se ne nazire?

Za sad ne, hvala Bogu! Hahaha...'', otkrio je Žarko Radić.



Kumove gledajte od 3. veljače u 20:15 na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.