Naša glumica pohvalila se novim postignućem u teretani, no trener Mario Valentić malo se našalio na njezin račun!

Ana Begić Tahiri podijelila je video s treninga pa obavijestila pratitelje kako je oborila rekord u dizanju utega.

Glumica Ana Begić Tahiri objavila je video na kojem diže utege u crnom sportskom kompletu i s rukavicama.

"Rekordi su tu da se ruše, a ja sam danas srušila svoj! Pet kilograma više nije mala stvar, kao ni pet kilograma manje, zapravo bolje ih dižem nego što ih skidam", napisala je u opisu.

Mario Valentić odmah joj se javio u komentaru "Zategni leđa još malo", a Ana mu je ubrzo uzvratila odgovor "Bum".

"Woow", nadovezala se glumica Petra Kurtela.

"To stara", "Bravo Ana, samo naprijed", "Ideš Đurđa", "Svaka čast, bravo", pisali su joj pratitelji.

Inače, glumica je morala izgubiti kilograme zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji Zdravlje na kvadrat.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u četrdesete, to ti je najljepši period života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

