Naša glumica smršavjela je čak 15 kila, a sada je novu figuru istaknula u seksi kožnom izdanju!

Ana Begić Tahiri na modnoj reviji dvojca ELFS pokazala je nikad vitkiju figuru u uskoj kožnoj haljini.

Glumica Ana Begić Tahiri (44) u posljednje vrijeme privlači pozornost javnosti svojom velikom transformacijom nakon gubitka čak 15 kilograma.

Novu figuru sada je ponosno pokazala i na modnoj reviji dvojca ELFS u Zagrebu, na kojoj se pojavila u uskoj kožnoj haljini u kojoj je bila magnet za poglede.

Ana se u svojim pričama na Instagramu čak i našalila na račun svojeg stajlinga. "Obukla sam se u fejk kožu da se još jače znojim jer je danas ipak Svjetski dan menopauze", napisala je.

Inače, glumica je morala izgubiti kilograme zbog zdravlja, o čemu je govorila i u emisiji Zdravlje na kvadrat.

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u četrdesete, to ti je najljepši period života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana.

Jednom je prilikom otkrila i da je za taj uspješan proces mršavljenja zahvalna obitelji, koja joj je bila podrška.

"Mogu reći da sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku, koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima", napisala je na Instagramu.

Ana je od 2010. godine u sretnom braku s Danijelom Tahirijem, s kojim je 2011. dobila kćer Lanu.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Talentirani oskarovac uhvaćen u akciji u Vrsima kod Zadra, a društvo mu pravi i dobro poznata ljepotica iz hit-serije!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity U majici kojoj je manjkalo materijala umalo je pokazala i više nego što je potrebno, a u jednom trenu se činilo da tanke trakice neće ni izdržati!