Naša glumica pokazala nikad uži struk i nevjerojatnu fizičku transformaciju: "Sada jako dobro znam što znači paziti na sebe...''

Ana Begić Tahiri pozirala je u sportskom izdanju pa pokazala svoju nikad mršaviju figuru.

Glumica Ana Begić Tahiri nedavno je proslavila svoj 44. rođendan, a sad se i pohvalila svojom velikom fizičkom transformacijom.

Objavila je na svom Instagram storiju fotografiju na kojoj pozira u ogledalu, a na sebi ima kraljevsko plave tajice i svijetlo plavi top.

Na licu nije imala ni trunke šminke, a poglede je privlačio njezin nikad mršaviji struk i trbuh.

"Sada jako dobro znam što znači paziti na sebe. Uzmite si vremena i vjerujte procesu", dodala je na fotografiju.

Sliku možete pogledati u našoj galeriji.

Ana je izgubila sveukupno 15-tak kilograma, a sve to dogodilo se zbog njezinih zdrastvenih problema u kojima se našla. Jednom prilikom o tome svemu progovorila je za emisiju "Zdravlje na kvadrat".

"To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine iako su mi rekli, kad uđeš u 40-te, to ti je najljepši period života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju. Ne mogu sad reći sto posto da me je cjepivo satralo, ali su mi se neke stvari zakomplicirale i, eto, jedan teški hormonalni poremećaj. Nije da vidim svjetlo tunela, već je tunel iza mene", ispričala je Ana tada.

Nedavno je podijelila i da je za taj uspješan proces mršavljenja zahvalna obitelji, koja joj je bila podrška.

"Mogu reći kako sam napokon, nakon dugo vremena, zadovoljna svojim izgledom, ali i osjećajem u vlastitom tijelu. Bila je to poštena borba, s puno uspona i padova, iz koje sam izašla s 15 kilograma manje. A kod svake borbe bitno je imati dobru podršku, koju sam svakodnevno pronalazila u sebi najbližim ljudima", napisala je na Instagramu.

Srećom sada je sve to iza nje, a glumica se rado hvali besprijekornom figurom na svom Instagram profilu.

