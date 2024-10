Teško je danas gledati nekad divnu mladu ženu, daleko je od one ljepotice kakvu pamtimo

Amanda Bynes se ne bavi glumom više od desetljeća, no paparazzi ju često uhvate u šetnji Los Angelesom.

Bivša dječja zvijezda, 38-godišnja Amanda Bynes snimljena je u srijedu na ulicama Los Angelesa. U šetnju je otišla odjevena u bijelu majicu i sive tajice, noseći crni ruksak na leđima.

Bynes, čija je karijera započela na Nickleodeonu, od glume je odustala prije 14 godina, nedavno je imala modnu suradnju s dizajnerom Austinom Babbittom, zvanim A**pizza, a to je bio njezin prvi posao poslije diplome na kalifornijskom fakultetu Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM).

U odnosu na ranije, nekadašnja holivudska slatkica je obojala svoju kosu u plavo, a kako je nekad izgledala, pogledajte u fotogaleriji.

Prije dva i pol mjeseca su je također snimili, a kako je tada izgledala, pogledajte OVDJE.

Karijera Amande Bynes našla se u fokusu u dokumentarcu o zlostavljanju djece na Nickleodeonu, o čemu više saznajte OVDJE.

