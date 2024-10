Legendarni Mitch iz Spasilačke službe oprostio se od preminulog kolege: "Spasio mi je život..."

David Hasselhoff, poznatiji po ulozi Mitcha Buchannona u seriji "Spasilačka služba", oprostio se od kolege Michaela Newmana koji je preminuo od posljedica Parkinsonove bolesti.

Ljubitelji "Spasilačke službe" sjetit će se Michaela Newmana, koji je imao treći najdulji staž u ovoj seriji (109), odmah iza Davida Hasselhoffa i Jeremyja Jacksona, koji su tumačili uloge oca i sina Buchannona.

Newman, koji je prvotno bio angažiran kao stručni suradnik, da bi ipak dobio lik koji se zove isto kao i on, preminuo je jučer u dobi od 67 godina nakon 18-godišnje borbe s Parkinsonovom bolešću. Preminulog kolege sjetio se Hasselhoff, poznatiji kao Mitch Buchannon na svojem Instagramu.

"Newman je bio ratnik... Doslovno mi je spasio život barem četiri puta. Više puta savršeno je odradio transfer sa SCARAB-a na vodeni skuter. Kakav nevjerojatan čovjek. Nikada se nije bojao vode. Sjećam se da sam mu režirao u nekoliko epizoda i bio je jako dobar. Postao je veliki glumac. Svima će nam nedostajati", napisao je Hasselhoff u objavi za društvene mreže.

Newman je viđen posljednji puta prije gotovo dva mjeseca na prezentaciji dokumentarne serije "After Baywatch: Moment in the Sun".

Nedavno je u središtu pozornosti bila njihova kolegica Carmen Electra, a zbog čega, otkrijte OVDJE.

Šokantni detalji o "Spasilačkoj službi" razotkrio je dokumentarac, a detalje možete saznati OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Zanimljivosti Jeste li čuli za cakum-pakum blizance? Ovi brutalno zgodni dečki hit su u regiji i na društvenim mrežama!

1/47 >> Pogledaji ovu galeriju +42 Celebrity Prizori diljem svijeta otkrivaju razinu tuge fanova One Directiona zbog tragične smrti pjevača

Izabel Kovačić oglasila se nakon poroda, objavu je posvetila novorođenoj kćerkici: "Za jednu sićušnu damu..."

Rozga plijenila sve poglede na koncertu šarmera iz Crne Gore koji je rasprodao pet koncerata u Lisinskom!

Pogledaji ovo Celebrity Dodatni udarac za oca mladog pjevača kojeg je droga odvela u smrt, ovo mu je sigurno teško palo

Pogledaji ovo Celebrity Suprugu Sergeja Trifunovića čeka ista sudbina kao i njega, deportirat će je iz Srbije

Grše iz zdravstvenih razloga odgodio sve koncerte u studenom, prebacio ih je na 2025. godinu

Pogledajte s kakvim se pogledom Šuput probudila u Africi: ''Sve bih dala da sam tu!''