Zvijezde hit-serije 90-ih otkrile šokantne detalje i pravila kojih su se trebali držati, ovo im je bilo strogo zabranjeno!

Zvijezde serije ''Baywaytch'' u novoj dokumentarnoj seriji otkrile su detalje s kojima su se susretali kada su se kamere ugasile.

''After Baywatch: Moment in the Sun'' serija je o kojoj pričaju svi posljednjih dana. Naime, pojedini glumci iz ''Spasilačke službe'' progovorili su o do sada nepoznatim detaljima iz serije ''Baywatch'' koja je 90-ih brojne ljude prikovala uz male ekrane, a prikazivala se dugih 12 godina.

Nicole Eggert koja je u seriji utjelovila fatalnu Summer Quinn otkrila je da su glumci po epizodi slavne serije dobivali samo 3500 dolara. Erika Eleniak koja se u seriji pojavljivala tri godine priznala je da je bila šokirana kada je vidjela prvi honorar, prenosi Daily Mail.

''Sjećam se koliko sam bila izbezumljena kada sam vidjela prvu plaću nakon što je oduzet sav porez. Kako ću preživjeti s tim novcem?'', rekla je glumica koja je utjelovila Shauni McClain.

Billy Warlock je dodao da ne postoji niti jedan glumac iz ''Spasilačke službe'' koji je tijekom popularne serije bio bogat.

''Svi su bili jednokratni i ako se nisi uklopio u njihov brend po cijeni koju su ti plaćali, jednostavno si otišao'', ispričalo je.

Glumci su objasnili i da je budžet za seriju bio puno manji nego za druge serije koje su se tada snimale. Poznato je i da su plaće pojedinim glumcima bile smanjene nakon što je serija zamalo otkazana. Ipak, David Hasselhoff, koji je poznat kao Mitch Buchannon, može se pohvaliti pozamašnim iznosima koje je dobivao od serije. Za to je navodno zaslužan honorar koji je dobivao od repriza serije.

''Ovaj dokumentarac je nastao jer je ''Spasilačka služba'' dar koji i dalje primam. Serija mi je dala nevjerojatan život'', priznao je glumac.

Jedan od načina na koji su producenti hit-serije smanjivali trošak bio je taj da su svaki epizodu punili besplatnim montažama u kojima glumci trče po plaži u minijaturnim kupaćim kostimima. Tijekom 12 sezona serije badići su postali još oskudniji.

''Tada mi više nije bilo ugodno'', požalila se Eleniak te dodala da je odmah primijetila da su dekoltei još veći.

Glumci su dobivali i brojne upute koje se odnose na njihovu težinu. Tijekom snimanja nisu se smjeli niti udebljati niti izgubiti kilograme.

''Zaostajala sam za glumicama jer sam po njima imala previše oblina. Svi ostali su bili sitni'', rekla je Eggert pa dodala:

''Sigurna sam da je serija utjecala na brojne djevojke koje su htjele veće usne, veće grudi i manju težinu'', dodala je.

Glumica Traci Bingham složila se s njom te dodala da je izgled žena u seriji bio fokusiran samo na grudi.

''Što veće grudi, to je bilo bolje'', rekla je.

Angelica Bridge koja je glumila spasiteljicu Taylor Wash za kraj je objasnila da je bila pod pritiskom tijekom snimanja upravo zbog izgleda.

''Morale smo ostati u formi, celulit nam nije bio dozvoljen'', zaključila je.

