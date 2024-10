Jeste li čuli za cakum-pakum blizance? Ovi brutalno zgodni dečki hit su u regiji i na društvenim mrežama!

Stanoje i Stanko Budimkić poznata su lica s Instagrama koja pozornost privlače svojim izgledom, a poslušajte kako tek pjevaju.

Dame s društvenih mreža dobro će znati o kome pričamo kad spomenemo duo ''Cakum-pakum''.

Riječ je o dvojici braće, Stanku i Stanoju Budimkiću, mladićima koji su sve osvojili svojim brutalnim izgledom, ali i glasom.

Iako mnoge prvo padnu na njihov izgled, ovi dečki itekako znaju pjevati. Na svom profilu dijele njihove obrade raznih hitova, a neke od njih poslušajte u nastavku.

Na TikToku prati ih više od 400 tisuća ljudi, a mnogi su ih zamijetili i u seriji ''Medical Police'' na Netflixu.

''Glumiti u filmovima i serijama najveće filmske američke kompanije, to je san svakog glumca. Brat i ja dobili smo uloge i američkoj seriji 'Medical Police', gdje se pojavljujemo u nekoliko kadrova. Neizmjerno sam zahvalan cijeloj ekipi koja je učinila da to bude holivudski san... San koji nam se ostvario. Bila mi je čast biti dio ekipe'', napisao je tad Stanko ponosno na društvenim mrežama.

Braća blizanci inače se bave i modelingom, a bili su i zaštitno lice jednog velikog modnog brenda.

Jednom prilikom rekli su kako su oduvijek znali da će biti popularni.

''Oduvijek smo sebe zamišljali na sceni, premda nikad nismo bili sasvim sigurni što bi to moglo biti. Još u tinejdžerskim danima počeli smo se baviti modelingom. Spoznali sni da je to naše prirodno stanište, da se tu osjećamo najkomotnije, da je to ono što nas ispunjava i što želimo raditi. Scena je mjesto na kojem se najbolje osjećamo i sigurni smo da grabimo vrh, s obzirom na naše inozemne angažmane'', rekli su za Jezičaru.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Rozga plijenila sve poglede na koncertu šarmera iz Crne Gore koji je rasprodao pet koncerata u Lisinskom!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovo je poruka koju je majka Dolores Lambaše dala napisati kćeri na grobu, baš ju je teško čitati

Pogledaji ovo Celebrity Grše iz zdravstvenih razloga odgodio sve koncerte u studenom, prebacio ih je na 2025. godinu

Pogledaji ovo Celebrity Prizori diljem svijeta otkrivaju razinu tuge fanova One Directiona zbog tragične smrti pjevača