U crnom topu bez grudnjaka vodila je izložbu, ovo malo materijala držali su zanimljivi ukrasi

Amanda Bynes ne bavi glumom više od desetljeća, a sada je na izložbi privukla pažnju u izazovnom crnom topu.

Bivša dječja zvijezda Amanda Bynes privukla je pažnju odvažnim izdanjem u otvorenom crnom topu dok je u subotu vodila umjetničku izložbu kojoj je prisustvovala i Noah Cyrus.

38-godišnja glumica je vodila je događaj u Los Angelesu bez grudnjaka, noseći crni top s otvorenim dijelom po sredini, ukrašen metalnim leptirima koji su diskretno prekrivali najvažnije dijelove.

Top je kombinirala s kožnim hlačama, a svoju žutu kosu oblikovala je u jedinstvenu mokru bob frizuru.

Početkom studenog Amanda je otkrila da je izgubila gotovo tri kilograma zahvaljujući programu za mršavljenje, a u ožujku, zvijezda filma "Sve što djevojka može poželjeti" izjavila je kako je dobila 10 kilograma zbog depresije.

"Sada mi je puno bolje i naučila sam primjenjivati suprotne radnje kada nemam volje za vježbanjem ili zdravom prehranom," otkrila je na društvenim mrežama.

Bynes, čija je karijera započela na Nickleodeonu, od glume je odustala prije 14 godina, nedavno je imala modnu suradnju s dizajnerom Austinom Babbittom, zvanim A**pizza, a to je bio njezin prvi posao poslije diplome na kalifornijskom fakultetu Fashion Institute of Design and Merchandising (FIDM).

U odnosu na ranije, nekadašnja holivudska slatkica je obojala svoju kosu u plavo, a kako je nekad izgledala, pogledajte u fotogaleriji.

Nedavno su je paparazzi također snimili, a kako je tada izgledala, pogledajte OVDJE.

Karijera Amande Bynes našla se u fokusu u dokumentarcu o zlostavljanju djece na Nickleodeonu, o čemu više saznajte OVDJE.

