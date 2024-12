Žanamari završila na Hitnoj, objasnila zašto: ''Sat vremena nisu mogli zaustaviti!''

Žanamari Perčić na Instagramu se osvrnula na strah koji osjeća već godinama, a u nastavku pogledajte o čemu je riječ.

Naša pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu se osvrnula na neočekivani strah kojeg osjeća već dulje vrijeme te je objasnila na koji način se s njim suočila.

"Već godinama pokušavam pobijediti strah od prosinca! Da - imam strah od prosinca! Već godinama se tresem čim vidim datum 1.12. Naručim si anksiolitike i ponavljam si 'I ovo će proći'. Od potresa, tragedija, navale viroza i u konačnici kad krene pirotehnika ja sam već gotova. Ovaj prosinac mi je počeo na hitnoj s brutalnim krvarenjem iz nosa kojeg sat vremena nisu mogli zaustaviti.

U borbi s ovim strahom sam odlučila kratko otputovati baš u prosincu. Letovi su bili turbulentni, al’ kažu klin se klinom izbija. Moja paranoja je doduše još uvijek tu i još je gora kad se krenem ovako suočavati s njom, ali bar imam uspomene na lijepe dane s prijateljicom i na grad u kojeg uvijek volim doći. Toplinu dožvljaja tek mogu osjetiti kad sam opet kući na svojoj sofi i kad se osjećam safe…

Taj neprocjenjivi osjećaj koji je danas postao teški luksuz! Sve što želim za Božić i zauvijek svima je samo zdravlje, život i sigurnost. Za to se trebamo najviše moliti i truditi! Nikakav konzumerizam, pokloni, gdje će ko za Novu, milijun evenata u tjedan dana… Ne! To je samo distrakcija od stvarnosti i onog što je zbilja važno. Čuvajte se, volite se, držite oči otvorene i be safe', napisala je Žanamari.

Nedavno se žanamari pojavila u prvom izlasku sa suprugom nakon dugo vremena, a jesu li ovime opovrgnuli glasine o problemima u braku, pročitajte OVDJE.

