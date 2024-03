Nova dokumentarna serija razotkrila mučne detalje jednog od najpopularnijih kanala za djecu, padaju optužbe za seksizam, rasizam...

Nova dokumentarna serija ''Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" otkriva mučne detalje s popularnog Nickelodeona.

U novoj dokumentarnoj seriji "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" iznesena su brojna zabrinjavajuća svjedočanstva o Nickelodeonu za vrijeme poslovanja Dana Schneidera, prenosi Entertainment.

Prve dvije epizode dokumentarne serije već su emitirane na Investigation Discoveryju, a gledatelji su ostali šokirani.

"Quiet on Set" istražuje okruženje popularnog dječjeg programa 1990-ih i 2000-tih kada je Schneider bio vodeći producent te televizijske mreže. On je stvorio te producirao serije "The Amanda Show", "Drake & Josh", "iCarly" i "Zoey 101".

Suradnja Nickelodeona i Schneidera završila se 2018. godine nakon istraživanja ViacomCBS-a, koje nije utvrdilo dokaze o nedoličnom seksualnom ponašanju. Ipak, zaključeno je da je verbalnog zlostavljanja bilo.

"Ne bih mogao i ne bih imao dugoročna prijateljstva i stalnu odanost od toliko uglednih ljudi da sam maltretirao svoje glumce bilo koje dobi, posebno maloljetne", kazao je 2021. Schneider.

Sada, kada je dokumentarac vani, izjavu je dao Schneiderov glasnogovornik.

"Dan je puno očekivao i tražio od svojih timova. Radili su dugo i dosljedno stvarali uspješne emisije. U izazovima proizvodnje, Dan bi ponekad mogao biti frustriran i razumije zašto je nekim zaposlenicima to bilo zastrašujuće ili stresno. U karijeri dugoj više od 30 godina, Dan je radio s tisućama ljudi, od kojih mu mnogi još uvijek govore koliko su uživali i cijenili rad na njegovim emisijama. Ali također zna da neki ljudi nisu imali pozitivno iskustvo i iskreno mu je žao zbog toga", kazao je.

Na dokumentarac se oglasio i sami Nickelodeon.

"Iako ne možemo potvrditi ili negirati navode o ponašanju iz produkcija prije nekoliko desetljeća, Nickelodeon istražuje sve službene pritužbe kao dio naše predanosti poticanju sigurnog i profesionalnog radnog okruženja bez uznemiravanja ili drugih vrsta neprikladnog ponašanja. Naši najveći prioriteti su dobrobit i najbolji interesi, ne samo naših zaposlenika, glumaca i ekipe, već sve djece, a tijekom godina usvojili smo brojne mjere zaštite kako bismo osigurali da živimo u skladu s našim visokim standardima i očekivanjima naše publike", izjavila je dječja televizijska mreža.

U prve dvije epizode ispričana su svjedočanstva bivših članova serije "All That" i "The Amanda Show". Leon Frierson, Katrina Johnson, Raquel Lee Bolleau, Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan i Bryan Christopher Hearne podijelili su svoja iskustva iz rada na Nickelodeonu. Jason Handy, asistent produkcije na dvije serije "All That" i "The Amanda Show", nije djelovao zabrinjavajuće dok 11-godišnjakinji nije poslao neprikladan email.

"Bila je to slika na kojoj je on gol masturbirao, a rekao je da ju je poslao njoj jer je želio da ona vidi da on misli na nju", ispričala je njezina majka.

Svoju je kćer odmah povukla iz industrije zabave, a godinama nakon bila je jedna od žrtava koja je surađivala u istrazi krivičnog djela.

Handy je uhićen 2003. godine kada je policija dobila dojavu o njemu. Kako dokumentarna serija prenosi, policija je u njegovom domu pronašla preko 10.000 fotografija djece, preko 1700 fotografija mladih djevojaka u erotskim pozama te sedam videozapisa na CD-ima u kojima su djeca uključena u eksplicitno seksualno ponašanje.

Osim toga, Handy je vodio dnevnik u kojem je sam sebe prozvao pedofilom.

"Stvarno sam se prepustio svojoj želji za djevojčicama posljednjih nekoliko tjedana", "Čak se borim svaki dan kako pronaći žrtvu za silovanje ako to budem morao", neki su od citata iz dnevnika.

Asistent produkcije 2004. je godine osuđen na šest godina zatvora za dvije točke optužnice - jednu za bludne radnje nad djetetom i jednu za distribuciju seksualno eksplicitnog materijala emailom, ali i za prekršajnu prijavu vezanu uz seksualno iskorištavanje djeteta.

Jenny Kilgen i Christy Stratton bile su jedine spisateljice tijekom prve sezone "The Amanda Showa", a o obrascima ponašanja Schneidera na radnom mjestu progovorile su u dokumentarcu.

"Budući da sam prvi put pisala, nisam znala što je prihvatljivo, a što ne pa smo tako Christy i ja radile stvari koje nisu bile ugodne. Dan je prikazivao pornografiju na zaslonu svog računala. Nekoliko me puta zamolio da ga izmasiram u sobi za pisce i u studiju.

''Molim te, izmasiraj me, stavit ću jedan od tvojih skečeva u emisiju'', rekao bi kao šalu i smijao se dok bi to govorio", opisala je Kilgen.

Na ovo se također oglasio Schneiderov glasnogovornik.

"Dan jako žali što je ikoga tražio masažu vrata. Iako se to dogodilo u javnom okruženju, on zna da je to krajnje neprikladno i da se više nikada neće ponoviti", kazao je.

Pogledaji ovo Celebrity Teško nam je povjerovati da je ovo slatkica koju smo nekad gledali u omiljenim tinejdžerskim filmovima, znate li o kome je riječ?

Ipak najeksplicitniji slučaj navodnog seksualnog uznemiravanja dogodio se kasnije.

"Christy je govorila o srednjoj školi, što je relevantno jer pišemo za mladu djevojku, a Dan je samo rekao: ''Znaš što bi bilo smiješno? Kad bi se nagnula preko stola i ponašala se kao da te netko sodomizira pa ispričala priču o srednjoj školi.'' On ju je dugo molio pa se samo nagnula i napravila što je tražio od nje", opisala je Kilgen, a Stratton nije htjela ulaziti u detalje.

Također su spisateljice bile zamoljene da podijele plaću, a kada je Kilgen pristala na rad u drugoj sezoni nakon četiri je dana dala otkaz i tužila Scheindera jer ju je više puta u svom uredu pitao je li ikada imala telefonski seks. Na optužbe za plaću Schneiderov je glasnogovornik rekao da je za to zadužena mreža, a ne Dan.

Bryan Christopher Hearne iz serije "All That" rekao je da se morao nositi s rasističkim forama.

"Bio je skeč u kojem sam glumio najmlađeg repera svih vremena, Lil Fetusa. Logično je, ako si fetus, da si gol i morali su mi obući bodi boje kože. Netko je rekao: ''Nijansa bi trebala biti boje ugljena.'' Počele su mi suziti oči...", ispričao je glumac.

Sličnih se skečeva prisjeća i njegova majka. "Namjestili su scenu kao da Bryan prodaje drogu. Ja sam pomislila: ''Oh, crni klinac postaje diler?", kazala je.

Hearne se prisjetio kako je u jednom skeču čak morao dopustiti da ga psi ližu jer je on prekriven maslacem od kikirikija.

Leon Frierson podijelio je da se osjećao također neugodno zbog kostima koji je nosio.

"Naravno, ja sam u kostimu superheroja, a to su samo tajice i donje rublje. Što je tu bilo drugačije: dali su mi nosnu protezu, kao uvećani nos, i taj isti nos stavili na kostim. Ne možete ne primijetiti da izgleda kao penis i testisi na mojim ramenima", rekao je.

"Svaka stvar koju je Dan napravio u bilo kojoj od njegovih emisija bila je pomno ispitana i odobrena od strane rukovoditelja Nickelodeona", kazao je Russell Hicks, bivši predsjednik sadržaja i produkcije u Nickelodeonu, koji Schneidera ne optužuje za navedene afere.

"Svaki dan na svakom setu uvijek su bili roditelji i odgajatelji te njihovi prijatelji koji su gledali snimanja i probe. Da je bilo ikakvih scena ili odjeće koji su na bilo koji način bili neprikladni, bili bi označeni i blokirani višeslojnom provjerom mreže", zaključio je.

Jedan od onih koji su bili zaduženi za glumačku izvedbu bio je Brian Peck koji je 2003. uhićen i kasnije osuđen zbog seksualnog zlostavljanja djece. Jednog čudnog posjeta Brianovoj kući prisjetio se i Sullivan.

"Bila je ondje slika rođendanskog klauna koji drži balone. Iza je pisalo: ''Za Briana, nadam se da ćeš uživati u slici. Srdačan pozdrav, John Wayne Gacy.'' Bio je to autoportret serijskog ubojice Johna Waynea Gracyja. U tom sam trenutku imao oko 14 godina i nisam znao detalje, ali sam znao da je taj tip ubio puno mladića i dječaka", rekao je pa nastavio.

"Moj instinkt je bio: ''Ovo svi moraju vidjeti.''

Gledatelji s nestrpljenjem čekaju i nove epizode o kanalu koji je mnogima obilježio djetinjstvo.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity S vladarice 90-ih i danas je teško skrenuti pogled kad se pojavi na plaži, i u 56. godini pozornost privlači izgledom i karizmom

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Dok joj se otac bori s teškom bolesti i sama je saznala svoju dijagnozu: "To mi je promijenilo život"