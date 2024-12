Veliki intervju s pobjednicom Supertalenta, otvorila dušu o nagradi i ocu: ''Nisam ni očekivala...''

Razgovarali smo s Tamijom Šeme, pobjednicom Supertalenta 2024. godine. Otkrila nam je kako se osjeća, što će napraviti s nagradom, a rekla je koju riječ i o nekim težim životnim temama.

Tamia Šeme pobijedila je u Supertalentu 2024. godine. S tom prekrasnom, talentiranom damom imali smo priliku razgovarati nakon što su joj se dojmovi malo slegli.

''Nakon pobjede osjećam se jako zahvalno, jako sretno i pomalo šokirano. Okružena sam dobrim ljudima. Osjećam se kao da se san konačno ostvario i da sav moj trud nije bio uzaludan. Moram reći da još uvijek nisam u potpunosti shvatila sve što se događa i vjerojatno će mi trebati malo više vremena da uopće shvatim da je ovo stvarno'', priznala nam je.

A što joj je prošlo glavom kada je izgovoreno njezino ime na velikoj pozornici našeg talent showa?

''Kad su izgovorili moje ime, pomislila sam u glavi da je sada stvarno, da ovo više nije šala i da se moji ciljevi i snovi ostvaruju. Bila sam zaista presretna, uzbuđena, iznenađena i zahvalna'', ispričala nam je Tamia.

Otkrila nam je i što će napraviti s osvojenom nagradom od 30 tisuća eura:

''Veći dio svoje nagrade želim ostaviti po strani, tj. sačuvati je za svoj najveći i životni cilj, da jednog dana stvorim vlastitu cirkusku dvoranu, u kojoj želim priređivati i stvarati cirkuske predstave te prenositi svoje znanje i strast prema onome što obožavam i drugima!''

''Mislim da će ova pobjeda biti stvarno veliki korak u mojoj karijeri, ne samo zato što je to pobjeda na tako velikom natjecanju s tako dobrim umjetnicima i gdje je bila stvarno velika konkurencija već i zato što sam za potrebe ovog natjecanja stvorila tri nova, vrlo teška nastupa - audicijski, polufinalni i finalni - na koje sam ponosna i s kojima sam osobno puno napredovala. Na kraju, ovime sam pobijedila samu sebe, što mi je u biti najvažnije i mislim da je ovo jako važan dio moje karijere, koji će me motivirati za nadolazeće nastupe i projekte.''

Pripreme za završni nastup, kaže nam, trajale su tri tjedna, a susrela se i s brojnim izazovima.

''Imala sam tri tjedna da se pripremim za završni nastup. Nažalost, nisam imala uvjete uvježbati cijelu točku u svojoj dvorani za trening jer nemamo dovoljno visok strop, pa sam točku pripremala više u glavi, a prvi put sam je probala sa svim dropovima samo tri dana prije nastupa. Prvobitna ideja bila mi je da ispod svile bude magnezij koji bi predstavljao prašinu, kako pjeva moja nastupna pjesma (…built this town from dust…), ali zbog uvjeta na setu to, nažalost, nije bilo moguće. Tako da sam puno stvari morala prilagoditi u zadnji tren i bilo je jako izazovno i teško, ali sretna sam što sam na kraju ipak uspjela, i to tako uspješno'', rekla nam je Tamia.

Osim žirija, tom talentiranom damom oduševljeni su i gledatelji ispred malih ekrana, a što ona kaže na reakcije javnosti?

''Reakcije javnosti stvarno su me napunile dobrom energijom, dale su mi do znanja da imam podršku i stvarno me motivirale da samo nastavim raditi ono što me toliko veseli. Komplimenti, pohvale i podrška koje sam dobila od svih ljudi zaista su nevjerojatni i vječno sam im zahvalna na tome! Želim i dalje impresionirati i motivirati druge svojim nastupima i dati im svu dobru energiju koju su oni dali meni!'' ispričala nam je.

Priznala nam je i koji joj je trenutak u natjecanju bio najstresniji, a koji najdraži:

''Najstresniji trenutak bio je trenutak na generalnoj probi u polufinalu, gdje sam stvarno bila toliko umorna da sam se osjećala kao da neću moći izvršiti svoju misiju. Dva najdraža trenutka su, naravno, zlatni gumb na audiciji i pobjeda u finalu! Ovo ću sigurno zapamtiti do kraja života!''

Tijekom cijelog natjecanja najveća podrška joj je bila obitelj, a prije svega tu su bili njezina majka i brat.

''Oni su pratili moje nastupe i pomagali mi psihički i fizički. Moj brat je također bio i moj rigger - što znači da me je dizao i spuštao na mojim zračnim rekvizitima na vježbama i nekim nastupima. A veliku emotivnu podršku pružili su mi i moji bliski prijatelji, koji su dolazili gledati svaki moj nastup, uvijek navijali za mene i podržavali me emotivno'', ispričala nam je.

Tamia je ranije rasplakala brojne kada je priznala da je odrasla bez oca, ali da ga ima veliku želju ponovno vidjeti. A je li došlo do ponovnog susreta?

''Otac mi se dosad nije javio nakon nastupa, ali moram reći da to nisam ni očekivala jer, kao što sam već spomenula, on mi je više kao samo poznanik. Nažalost, ne mogu ga gledati kao obitelj'', rekla nam je.

Zbog bolivijskih korijena susrela se s rasizmom.

''Kad sam doživljavala razlike zbog boje kože, uvijek mi je bilo teško i neugodno, ali u životu se na sve navikneš, pa se sada s tim suočavam vrlo pozitivno. Prije sam se sramila svoje boje kože i osjećala da ne pripadam ovom dijelu svijeta, a sada sam ponosna na to i vidim to kao svoju prednost! Ni meni nije baš ugodno pričati o tome, ali to sam više spomenula jer želim da i svi drugi, koji možda sada kao mladi imaju problema s tim, to shvate pozitivno i da se ne srame sebe, već da budu ponosni to!'' rekla nam je.

Kada Tamia nastupa, sve izgleda jako lagano, a koliko su zapravo zahtjevni njezini treninzi?

''Svoje treninge doživljavam kao vrlo zahtjevne, ne samo fizički već i psihički, što je ponekad i teže savladati. Treniram u prosjeku četiri sata dnevno, nekad više, nekad manje. Trening uključuje kondiciju na podu, za istezanje, za snagu, za koordinaciju i kontrolu tijela, uključuje i kondiciju na raznim zračnim rekvizitima te kreativni proces na zračnim rekvizitima, poput isprobavanja novih trikova, slaganja performansa i improvizacije. Treninzi su uvijek malo drugačiji, različitog intenziteta, različitog trajanja i različitog sadržaja. S obzirom na to da sam diplomirana sportska trenerica, veliki naglasak stavljam na planiranje i sastavljanje treninga, pri čemu je jako bitan odmor i ono što radim u slobodno vrijeme. Tako da ljudi često misle da slobodno vrijeme, kada ne treniram, nije dio treninga, ali ja mislim da je to jako važno vrijeme i ključni dio procesa jer se tijekom tog vremena moram regenerirati, sastaviti nove treninge, psihički i fizički odmoriti'', rekla nam je.

''Za sve to, naravno, u slobodno vrijeme često treba žrtvovati razna druženja, izlaske, jedenje omiljene hrane i slično, što mi se, naravno, na kraju svega čini itekako isplativo jer me vodi do mojih ciljeva i pomaže mi da rastem u svojoj strasti. A kako sam sama svoj trener, često je zaista teško ispuniti sva svoja očekivanja, ciljeve i želje, tako da mislim da je velik dio mog treninga i disciplina i psihička stabilnost'', dodala nam je.

Na društvenim mrežama objavila je i video na kojim izvodi trikove ispod mosta, a visina je bila, kaže nam, čak 17 metara.

''Bilo je jako ugodno jer je ispod bila voda, što mi stvarno daje bolji osjećaj. Uostalom, osjećaj na nastupu često ovisi o terenu koji je ispod mene. Svoje nastupe prilagođavam tome. Najveća visina na kojoj sam radila nastup bila je oko 25 metara u dvorani Stožice u Ljubljani'', ispričala je.

A je li se ikada ozlijedila prilikom treninga i nastupa?

''Mislim da je ovo najčešće pitanje koje dobivam na svojim nastupima... Mislim da je ovaj sport siguran i opasan u isto vrijeme. Ako dovoljno i pametno trenirate, osiguravate si sigurnost jer točno znate što možete, koliko kondicije imate i gdje su vam granice. Ovaj sport zapravo možete učiniti sigurnim za sebe. No, možete biti i opasan. Više ozljeda obično se dogodi nepotrebno, kada nismo dobro zagrijani i spremni. Ako sam pažljiva na treningu i zaista se držim svih tih principa, tj. da sam uvijek dobro zagrijana, koncentrirana i odmorna što je više moguće, onda rijetko dolazi do ozljeda'', objasnila nam je.

''Mnogi također misle da su padovi s rekvizita u zraku najčešći uzrok ozljeda, ali zapravo su padovi tijekom treninga gotovo uvijek vrlo kontrolirani, i to na strunjaču. Ozbiljnije ozljede nastaju kada te velike sile, koje stvaraju padovi i drugi elementi na koje djeluje sila gravitacije, oštećuju mišiće, ligamente itd. Mnogo je elemenata gdje nam je potrebna velika pokretljivost i snaga u isto vrijeme i time uzrokuju stvarno velika opterećenja i to su obično uzroci ozljeda. U manjoj mjeri i nekontrolirani padovi, padovi na rub strunjače i, naravno, pad na tvrdu podlogu pored strunjače'', dodala je.

Za kraj nam je otkrila i je li njezino srce zauzeto.

''Moje srce je zauzeto mojom strašću za treniranjem i cirkusom'', zaključila je.

