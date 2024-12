Tko je nova pobjednica Supertalenta? Odrasla je bez oca, u školi je trpjela zlostavljanje

Tamia Šeme pobjednica je Supertalenta 2024. godine, evo tko je ona.

Tamia Šeme pobjednica je Supertalenta 2024. godine.

Akrobatkinja koja je osvojila zajednički zlatni gumb žirija, za finale showa Supertalent pripremila je kulminaciju plesnih pokreta u zraku.

Oduševljenje njenim nastupom nitko nije skrivao od prve audicije koju možete pogledati OVDJE.

Ipak, ovakav uspjeh i strast nastali su nakon teškog djetinjstva koje je proživjela, pa je u akrobaciji pronalazila spas.

Tamia je odrasla bez svog oca. Zadnji put vidjela ga je sa svojih 10 godina, a cijeli život trpi zlostavljanje zbog svoje boje kože.

''Živim s mamom, otac mi fali, da ga danas sretnem htjela bih da me upozna s polubraćom i polusestrama i htjela bih da bude ponosan na mene za sve što sam uradila dosad i sve što ću uraditi. Počeci su bili teški jer za ovaj sport trebaš imati visoki strop. U konjušnici sam vješala prvu svilu, ali to su uvijek bili moji snovi da iz te konjušpnice dođem do nečeg više, ne dolazi sve samo. Trebaš sam sebe nekako gurnuti da uradiš nešto što hoćeš'', rekla je u predstavljanju.

Zbog bolivijskog korijena susrela se s rasizmom.

''Zbog izgleda su me uvijek u školi podsjećali da sam drugačija i kao da nisam dovoljno dobra za ovo i da to nije moj kraj i sve. Rasizam je baš bio očit, još i danas se bojim da će me netko optužiti da sam nešto ukrala. Moj otac mi je kao stranac, upoznala sam ga samo jednom i nismo se vidjeli od 10. godine'', dio je životne priče ove talentirane djevojke.

Utjehu je pronašla u svili, a u Supertalentu je pokazala da akrobacije zna izvoditi i na kolutu.

Osim nje, u super finalu bili su Step N' Jazz i Matija Hanževački.

