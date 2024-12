Šaljemo pozdrave Matijinoj djevojci, sigurni smo da joj nije lako: ''Nadmašio si sve dosad!''

Samozatajni programer Matija Hanževački, čiji je hobi ples na ručkama, za finalnu večer showa Supertalent pripremio je izvedbu koja podiže ljestvicu i donosi elemente kakve dosad nismo vidjeli.

''Čim je muzika krenula, kao da sam ušao u sebe, svijet oko mene je nestao. Drago mi je bilo čuti Majin komentar, ali ja se bavim svojom umjetnosti, i drago mi je da to i druge veseli. Poanta cirkusa kao takvog je rizik. Ja sam u svojoj karijeri imao nekoliko padova koji su završili ozljedama, ali to je dio toga i taj rizik moramo prihvatiti. Ideja večerašnje točke je bila da dignemo cijeli nastup na jednu novu razinu, mislim da ima puno elemenata kakve ljudi još nisu vidjeli tako da se jako veselim i nadam se da će sve proći odlično, meni je nastupati u finalu bio glavni cilj ovog cijelog putovanja, jer sam htio dobiti priliku nastupati tri puta s tri različite točke'', izjavio je Matija Hanževački prije svog finalnog nastupa u showu Supertalent.

''Sve bolje od Matijinog prvog i drugog nastupa je bolji mokar Matija, ova voda nas je iznenadila, ovo osvježenje ti jako dobro pristaje. Matija, onaj prvi dio tvoje izvedbe na jednoj ruci, ono je bilo ozbiljno teško, i ta desna je jača od lijeva'', komentirala je Maja Šuput.

''Nadmašio si sve nastupe dosad, ako stavimo po strani koliko si miljenik ženske publike i ženskih članica žirija, ako se malo usredotočimo na nastup koji si ponudio, ja mislim da si jedan od onih kandidata po kojima možemo pisati pravilnik nastupa od audicija do finala, to koliki je tvoj napredak, to je za ovako javno istaknuti'', komentirala je Martina.

''Tvoje tijelo potvrđuje tvoje vještine, a ja ću reći i ništa bez vode'', zaključio je Davor Bilman u svom stilu.

''Bravo stari, moramo pozdraviti tvoju djevojku njoj stvarno nije lako'', zaključio je Fabijan.

