Pa kako oni ovo rade? Ni Maji Šuput nije jasno: ''Čini se da nikad ne griješite!''

Mađioničarski bračni par Solange i Arkadio gledatelje su odveli u svijet čarolije i romantike uz trikove koji oduzimaju dah. Umijeće munjevito brzog presvlačenja i trikovi s kartama upakirani u nastup prepun strasti bili su savršeni uvod u finalnu večer showa Supertalent prepunu iznenađenja i vrhunske zabave.

''Bilo je spektakularno zar ne, jako dobro. Nama je uvijek poseban osjećaj nastupati ovdje, mislim da je sve prošlo odlično. Ovaj put ćemo pokušati iznenaditi s emotivnom točkom. Svi finalisti mogu pobijediti, sve su točke baš dobre, a mi smo sada dva natjecatelja spojena u jednog, zajedno smo jači. Ja uvijek kažem da ono čime se mi bavimo nije posao jer nam plješću, zamislite pekara koji se diže u 5 ujutro da napravi kuh i da mu ljudi ujutro plješću. Sigurno bi bio sretan zar ne, a mi to imamo, kad je publika zadovoljna shvatiš da se sav trud isplatio'', izjavili su Solange i Arkadio prije svog finalnog nastupa.

Žiri nije skrivao oduševljenje viđenim.

''Nevjerojatno, doista nevjerojatno, prvi put ste me oduševili, drugi put smo vas toliko nahvalili, sad se već osjećam pomalo glupo jer doista ne razumijem kako to radite. Sve radite toliko dobro, pokušavam naći grešku, ali čini se da nikad ne griješite. Sjajni ste, voljela bih vas gledati još puno puta. Ovo brzo presvlačenje san je svake djevojke, sjajan nastup'', komentirala je Maja Šuput.

''Od trenutka kad sam čuo odbrojavanje do početka nstupa, iako su vam lica bila okrenuta prema dolje, vidio sam vaše osmijehe. Za ovo živite, to je vaš trenutak, umjetnici žive za pozornicu i za nastupe. Kad vidim da netko toliko uživa u svom poslu i životu, i ja to poželim na isti način. Kad volite ono što radite, ne radite niti dana vašeg života. Bili ste sjajni i suđeno vam je da zauvijek budete zajedno'', rekao je Fabijan Pavao Medvešek.

''Potpuno se slažem s Fabijanom, sročio je to u riječi koje su sve rekle. Privilegija je imati mađioničare svjetske klase na našoj pozornici'', dodala je Martina Tomčić.

''Uživao sam u svakom trenutku vašeg nastupa. u prvom dijelu koji je bio kao dvoboj, nisam znao čiju stranu odabrati, jer mi se sviđaju i brzo presvlačenje i trikovi s kartama. Tako da je na kraju sve sjelo na svoje mjesto. Bilo je čarobno'', zaključio je Davor.

