Mislio je da će ga svi zaboraviti, a sad Maji Šuput nudi duet: ''Nisam ovo mogao ni sanjati!''

Pjevač Matija Petrić, zagrijao je glasnice za poznati domaći duet koji je u finalu showa Supertalent izveo sa samim sobom.

''Dosta sam sumnjao u sebe, kad dođe trema, blokada u glavi. Na kraju se nije desilo da će me trema svladati i da ću napraviti neki kiks. Da ću postati viralan i da će to toliko odjeknuti nisam mogao niti sanjati. Mislio sam neki dečko iz nekog malog mjesta dolazi otpjevati pjesmu i sutra svi na njega zaborave, na kraju skroz neka druga priča'', iskreno je ispričao je Matija Petrić prije nego što je stao na pozornicu showa Supertalent i izveo posljednji nastup.

''Maja može od mene očekivati poziv za duet. Kad sam čuo svoje ime da idem u finale imao sam osjećaj da će mi srce iz onog prsluka iskočiti, imao sam osjećaj da ću se srušiti. Za finale sam se puno pripremao'', priznao je Matija prije završne izvedbe.

''Ja sam s tobom uvijek siguran da kad ćeš ti to pjevati da će to biti dobro'', komentirao je Fabijan Pavao Medvešek.

''Kad dođe do tog dijela gdje ti pjevaš ženski vokal, pjesma dobije jednu novu dimenziju. To zvuči senzacionalno, jednostavno dobro. Tvoje visine kad si pjevao ženski vokal to je bilo genijalno'', komentirala je Maja Šuput.

''Bilo je sjajno'', zaključio je Davor Bilman.

