Martina Tomčić bez dlake na jeziku: ''Reći ću nešto što možda ne bih smjela...''

Plesna skupina Talent House u energični dance show za finalnu emisiju Supertalenta unijela je snažnu poruku o životnim odlukama.

''Kad smo bili na pozornici bilo je strašno, ali dok uživaš i plešeš je bilo neopisivo riječima. Naporno smo radili i ulagali trud, zadovoljni smo reakcijama, bile su jako interesantne, pogotovo od Martine. Top je bilo'', ispričala je ekipa plesne skupine Talent House prije nego što je stala na pozornicu showa Supertalent u finalnoj emisiji.

''Kad smo čuli da idemo u finale bili smo jako sretni da smo čak i plakali, nismo mislili da ćemo uspjeti. Za finale smo se spremali jako dugo, imali smo više od deset sati treninga tjedno. Pritisak za finale je apsolutno veći nego za polufinale, sve mora biti veće bolje kvalitetnije, dinamičnije'', dodali su prije finalne izvedbe.

''Poprilično fantastično ste to odradili, malo se dvoumim između poruke i plesa zato što sve manje i manje izgleda smiješno ova priča o matrici i izborima, pa me to zabrinulo, a što se tiče plesa - moćni nabrijanac'', komentirao je Davor.

''Ja danas ne bih uopće o plesu u kontekstu tehničke podloge, baš ste me jako dirnuli, tijek misli mi je bio lud, i sad ću vam reći nešto što možda ne bih smjela reći, znate kak su ljudi zločesti, pogotovo mi veliki. I onda ljudi znaju svašta za komentirati, pa si daju za pravo na Instagramu, tik toku, privatnim porukama, znaju svašta nešto napisati. Ja sam po pitanju vas dobila tako ružne komentare, da zašto ste vi prošli dalje, da niste ovo, da niste ono, i vi ste danas s ovim nastupom ne samo svim tim zločestim jezicima zatvorili usta, vi večeras ste apsolutno izabrali pravi put, a ako ikad u životu osjetite bez obzira gdje se nalazite da to možda nije to, da tu ne osjećate strast, mijenjajte stvari i promijenite put, a večeras je ovo najbolji mogući put'', zaključila je Martina.

''Ono što ja volim kod dobrih plesnih skupina je što njihove točke nemaju kraja, dakle kada se iz jednog rodi drugo, pa treće, pa ovi sjednu, pa se ovi dignu. Obožavam promjene, glazbe, koreografije, kostimi, a druga stvar je koliko ste ozbiljni dok to radite, vidim da je vama ovo u ovom trenutku možda najvažnija stvar kojom se bavite, zaista je bio užitak gledati vas kako vi uživate'', dodao je Fabijan.

''Ja moram reći da ste vi stvarno uložili puno, ne samo u kostime, nego i u vježbu, svaka sekunda se večeras isplatila, bili ste fenomenalni'', komentirala je Maja.

