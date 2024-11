Ma složit ćete se s nama, ovo je zasluženi Zlatni gumb! Suze i strah kroz koje je prošla, zamijenila je ova sreća

Fantastična akrobatkinja Tamia Šeme oduševila je žiri showa Supertalent u osmoj epizodi!

''Zbog izgleda su me uvijek u školi podsjećali da sam drugačija i kao da nisam dovoljno dobra za ovo i da to nije moj kraj i sve. Rasizam je baš bio očit, još i danas se bojim da će me netko optužiti da sam nešto ukrala. Moj otac mi je kao stranac, upoznala sam ga samo jednom i nismo se vidjeli od 10. godine'', dio je životne priče Tamije Šeme koja je nastupila u showu Supertalent.

''Živim s mamom, otac mi fali, da ga danas sretnem htjela bih da me upozna s polubraćom i polusestrama i htjela bih da bude ponosan na mene za sve što sam uradila dosad i sve što ću uraditi. Počeci su bili teški jer za ovaj sport trebaš imati visoki strop. U konjušnici sam vješala prvu svilu, ali to su uvijek bili moji snovi da iz te konjušpnice dođem do nečeg više, ne dolazi sve samo. Trebaš sam sebe nekako gurnuti da uradiš nešto što hoćeš'', smatra Tamia koja je stvarno napravila spektakl pred žirijem i publikom.

''Ja sam u apsolutnom šoku, ti si luda. Ti kako si ušla je već bila pobjeda, ovo je dostojno bilo koje svjetske pozornice. Vještina koju izvodiš je toliko teška, a to kako si koreografiju s teškim elementima odradila - impresivno, maestralno, senzacionalno, mrzim ovaj dan jer sam dala zlatni gumb, jer da nisam ja bi sad sjedila na ovom gumbu, senzacija, svijet je tvoj'', Maja nije mogla stati s komplimentima.

''Ja ću i noćima biti pod djomom, izvanredan nastup, ta tvoja snaga...'', dodao je Bilman.

''Nikad nisam vidio ovakav nastup, zaista najbolje što sam dosad vidio, jedan od najboljih nastupa općenito'', priznao je Fabijan.

''Zajedno stojimo pri istom stavu'', nadovezala se Martina na komentare kolega, a onda su Tamiji zajedno dali zlatni gumb!

