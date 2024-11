Teta iz vrtića moćnog glasa: '''Tuđi komentari nisu bitni, bitno je samo kako se osjećaš u svojoj koži''

U osmoj epizodi show Supertalent na pozornici je zasjala i teta u vrtiću prekrasnog glasa - Nina Kosovel.

''Prije sam imala problema sa samopoštovanjem i samopouzdanjem, u osnovnoj školi sam dobila dosta komentara vezanih za moj izgled. Duboko u sebi shvatila sam da tuđi komentari nisu bitni, bitno je samo kako se osjećaš u svojoj koži, i da voliš ono što radiš. Kad stanem na pozornicu dobijem puno samopouzdanja, to je mjesto koje mi daje moć, to je moje sigurno mjesto, to je moj dom. Od nastupa očekujem da ću uživati i da će me žiri vidjeti u mom elementu'', najavila je Nina Kosovel svoj nastup u showu Supertalent.

''Moćan motor koji je toliko moćan da se ne treba truditi davati puno gasa'', komentirao je Davor Bilman njezinu izvedbu u svom stilu.

'Može i bolje'', dodao je Fabijan.

''Ti si fantastičan vokal i pjevačica, mrvicu trebaš poraditi na samosvijesnoti i da nam pokažeš to je to, ja razvaljujem'', zaključila je Martina.

Nina je prošla dalje.

