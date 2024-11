Dunju svakako trebate zapratiti na Instagramu: ''Do milijun mi fali 920 tisuća pratitelja...''

Kandidatkinja Dunja Petković u showu Supertalent pokazala je svoj besprijekorni smisao za humor izvodeći komičnu autorsku pjesmu.

''Poznata sam kao Dunjevača, do milijun mi fali 920 tisuća pratitelja. Oduvijek sam pratila talent show i oduvijek sam htjela emotivni tužni prilog s muzikom i tužnom i životnom i pričom i onda se žiri nada da će to proći dobro i onda bude dobro i ode viralno, tako da bih ja voljela da imam jedan takav prilog. Ja ću sad da krenem svoju tužnu priču, a vi stavite tužnu muziku. Imam starijeg brata i mlađu sestru, i to me je jako povrijedilo i utjecalo na mene. Pobjedu ne očekujem pošto ne pobijedim ni u jambu, uspijem kad mi se omakne'', našalila se Dunja Petković prije nego što je stala na pozornicu Supertalenta, a onda je svojim humorom osvojila žiri.

''Dosta si filozofski nastrojena, meni je to ok, izazvala si mi osmijeh, i to mi je fora, mene si uspjela kupiti i čak trunčice i oduševiti'', priznao joj je Davor.

''Nitko nije došao s ovako dobrom idejom, jako kul, duhovita'', komentirala je Maja.

''Najveći hitovi nastaju kad ljudi pišu o onome što ih najviše muči i svaka ti čast'', rekao joj je Fabijan.

''Ovo što radiš ti može raditi samo vrhunski inteligentna osoba i osoba koja zna manipulirati drugima, i jedno i drugo si vješto odradila'', rekla joj je Martin.

Dunja je prošla dalje.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Neuobičajen, ali efektan stajling Maje Šuput za novu epizodu Supertalenta: ''Jako urbano, a primjereno''

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity ''Je l' to ovaj iz TBF-a?'' Maju Šuput zbunio natjecatelj koji ju je podsjetio na našu pjevačku legendu!

Pogledaji ovo Celebrity Ostao je ustrajan prema svojoj najvećoj ljubavi: ''Jedini sam dečko iz Antunovca koji se bavi ovakvom vrstom plesa!''

Pogledaji ovo Celebrity Talentiranu Luciju prozvali su ponosom Petrinje: ''Takva skromnost, a takav talent!''

Pogledaji ovo Celebrity Cijeli život su joj govorili da nikad neće uspjeti, a onda je otkrila svoj nesvakidašnji talent: ''Naježila sam se po glavi!''