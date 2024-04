Zvijezda Kumova sasvim iskreno priznala kojem bi se zahvatu podvrgnuo: ''Zbog ovog posla bi to napravio...''

Mijo Kevo u emisiji Zdravlje na kvadrat otkrio je svoju privatniju stranu.

Mijo Kevo pristao je na intervju za emisiju Zdravlje na kvadrat iako se inače baš i ne voli pojavljivati u medijima.

''Okej, tako nekako!'', priznao je Mijo, koji je jako vezan za svoj Radošić.



''Radošić, da! Pa danas me ne vuče toliko. Uhvati me tuga kad dođem. Više nema tih ljudi, nema tog vremena koje je bilo. Djetinjstvo sam proveo uz djeda i baku. To je bilo nešto prekrasno! Krave, konji, ovce, čuvanje ovaca, svinje, hranjenje magaraca. Ajme, to je nešto najljepše'', prisjetio se.

A bi li to mogao danas?

''Ne bih, da se ne lažemo. Nemam više energije i svega. To to zahtijeva ljubav, a ja sam to negdje putom izgubio'', priznao je.

U mladosti je dosta vježbao i radio je na osiguranjima u diskotekama te bio tjelohranitelj!

''To je linija manjeg otpora. Nisam volio učiti pa se dogodio taj nesretni rat pa malo u ratu. Poslije toga, opet, linija manjeg otpora da manje radiš a solidno zarađuješ, tako da jesam. U jednoj fazi sam radio kao redar u noćnim klubovima na dalmatinskim otocima i kroz Split i okolicu Splita. Jedno vrijeme isto kao i tjelohranitelj'', ispričao je, a prisjetio se i svog pokušaja da postane model u Parizu.

''Bio sam, da, ali nisam uspio. Krenuo sam u Pariz. Tamo me trebala dočekati rodbina od jedne moje prijateljice. Došao sam i nije baš bilo sve idealno. Pokušao sam uspjeti, došao pun entuzijazma, evo sad sam ja tu mlad. Duga kosa, 23 godine i išao po tim agencijama i onda me samo spustilo down'', priznao je.

Zdravstvena emisija i logično, postavljeno mu je i takvo pitanje. Je li mu zdravlje u 51 godini dobro?

''Je, hvala Bogu! Daj da negdje malo kucnem, jedino me križa malo zezaju. Bio sam nekad profesionalac što se tiče sporta i tu sam se potrošio, kičma me razara!'', priznao je.

Kojim sportovima se bavio?

''Moja prva ljubav je atletika pa onda nogomet, kao i svako dijete u Dalmaciji, u Splitu, Kaštelima. I onda, jedno vrijeme, borilački sportovi. Kako su sredinom 80-tih u kinima bili popularni filmovi o borilačkim vještinama, tako da i to. Pomoglo mi je to poslije u nekakvim poslovima'', ispričao je.

Kako se hrani?

''Taj gluten mi smeta to je Bože sačuvaj!''.

A bi li išao na tretmane botoksa, filera, zatezanje lica ili nešto slično?

''Bi! Pa zbog ovog posla bi! A znaš što bi napravio? Korekciju kapaka, blefaroplastiku!'', otkrio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu!

