Emilija Kokić podijelila rijetke zajedničke prizore sa suprugom, imala je poseban povod

Suprug Emilije Kokić proslavio je rođendan, a ona mu je na društvenim mrežama posvetila nekoliko dirljivih riječi.

Naša glazbenica Emilija Kokić na društvenim mrežama otkrila je kako njezina obitelj ima razloga za slavlje. Naime, njezin supur Miljenko Kokot proslavio je 59. rođendan.

Ovaj par nemamo priliku često vidjeti zajedno u javnosti, a glazbenica je rijetke zajedničke fotografij objavila na Facebooku. Suprugu je posvetila i nekoliko dirljivih riječi.

"Sretan ti rođendan, najdraži moj", napisala je 56-godišnja pjevačica.

Na fotkama Emilija i Miljenko poziraju sa širokim smješkom na licu, a u pozadini se vidi prekrasan pogled na more.

Emilija je od 2013. godine u sretnom braku s poznatim spikerom i voditeljom, za kojeg se udala nakon dugogodišnjeg prijateljstva i pet godina veze.

"Mi jesmo u sretnom odnosu, međutim pretpostavljate da, kao u svakom braku i vezi, postoje situacije u kojima oboje imamo potrebu rasti, mijenjati se, prilagođavati se jedni drugima, tako i mi u našem odnosu. Ne stavljamo stvari pod tepih, razgovaramo koliko god je to moguće, transparentno, otvoreno, maksimalno smo iskreni, pa i pod cijenu da to što izgovorimo nekad ne sjedne baš najbolje partneru, ali odlučili smo da je to jedini ispravni način. Da čovjek ima osjećaj da je u odnosu u kojem može i smije reći sve što osjeća i tražiti pomoć, razgovor i način da u tom odnosu oboje budemo zadovoljni i rastemo kao ljudi", otkrila nam je Emilija svojedobno u intervjuu.

